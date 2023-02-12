نابولي يعبر كريمونيزي

نابولي (رويترز)

فاز نابولي 3-صفر على كريمونيزي متذيل الترتيب، ليحقق متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم فوزه السادس على التوالي اليوم الأحد.

وانتزع نابولي التقدم بتسديدة منخفضة من الجناح كفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 21.

وضاعف المهاجم فيكتور أوسيمن الفارق بعد مرور ساعة من اللعب، ليهز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في الدوري ويصل إلى ثمانية أهداف في 2023.

واختتم البديل إليف إلماس الأهداف قبل 11 دقيقة من النهاية بعد تمريرة من جيوفاني دي لورينتسو.

ويتقدم نابولي بفارق 16 نقطة على إنتر ميلان ثاني الترتيب والذي يحل ضيفاً على سامبدوريا اليوم.

وبقي كريمونيزي، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم، في المركز الأخير بثماني نقاط.