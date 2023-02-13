يوفنتوس يدخل «فترة الاستفاقة»

روما (أ ف ب)

استمرت استفاقة يوفنتوس الذي ضُرِبَ معنوياً نتيجة خصم 15 نقطة من رصيده، على خلفية اتهامه بالتلاعب المالي، وذلك بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-صفر الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبمشاركة الثلاثي الهجومي الصربي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وبانتظار الظهور الرسمي الأول للاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوجبا، حقق يوفنتوس انتصاره الثالث توالياً، بينها الفوز على لاتسيو 1-صفر في ربع نهائي مسابقة الكأس، التي تشكل أمله الوحيد بانقاذ موسمه المحلي.

ويأتي فوز فريق المدرب ماسيميليانو أليجري على فيورنتينا، والذي تحقق بفضل هدف سجله الفرنسي أدريان رابيو بكرة رأسية في الدقيقة 34 بعد عرضية من دي ماريا، قبل الاستحقاق الهام جداً الخميس في تورينو ضد نانت الفرنسي، في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي "يوروبا ليج".

وفي ظل انعدام فرصه في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة الى دوري الأبطال الموسم المقبل، إلا في حال نجح في استئناف العقوبة المفروضة عليه بخصم 15 نقطة من رصيده، يشكل الفوز بلقب "يوروبا ليج" الأمل الوحيد ليوفنتوس بالمشاركة في المسابقة القارية الأم، نظراً الى ترتيب الحالي في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ورأى أليجري الذي أخرج فلاهوفيتش بعد دقائق على انطلاق الشوط الثاني، ثم دي ماريا في ربع الساعة الأخير ومن بعده كييزا، في حديث لشبكة "دازون" إنه "علينا التعامل مع كل مباراة على حدة والآن بتنا على بعد نقطة من المركز السابع. من المهم جداً ألا نخطئ في حسبان النقاط التي لدينا وأن نتغاضى عن تلك التي جمعناها (44) لأن ذلك سيقلل من أهمية ما حققه هؤلاء الشبان".

وشدد على أن "يوروبا ليج وكأس إيطاليا هما هدفانا، إلى جانب شق طريقنا صعوداً في الترتيب. لا يمكننا أن نفعل سوى الانتظار لمعرفة أين سيكون ترتيبنا في نهاية الموسم".

وأجاب أليجري على سؤال بشأن دخوله في جدل مع بعض المشجعين في نهاية اللقاء، قائلاً: "أشعر بخيبة لأن معظم الحاضرين يساعدون الفريق لكن هناك البعض الذين رأوا أن لاعباً سيئاً بغض النظر عن أدائه ووجهوا له صافرات الاستهجان مثل مويس كين، ودي تشيليو أو الأرجنتيني لياندرو باريديس في بعض الأحيان أيضاً".

وتابع: "إنهم لاعبو يوفنتوس، نحن بحاجة اليهم جميعاً. لا يعجبني أن يأتي الناس الى الملعب لتوجيه صافرات الاستهجان إلى لاعب أو آخر. هذه قلة احترام. يمكنكم أن توجهوا صافرات الاستهجان عندما نكون سيئين لكن لا تفعلوا ذلك بشكل استباقي".