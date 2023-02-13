هالاند تحت الاختبار

لندن (د ب أ)

بات من المقرر أن يخضع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي اختباراً للياقته البدنية، قبل مواجهة فريقه الهامة أمام أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن المهاجم النرويجي الذي سجل 31 هدفاً في كل البطولات لحامل لقب الدوري الإنجليزي، خرج بين شوطي المباراة التي فاز فيها فريقه على أستون فيلا 3 / 1 أمس.

ومع تقدم مانشستر سيتي 3 / صفر في الشوط الأول، لم يعد الفريق بحاجة للمخاطرة بمهاجمه البالغ من العمر 22 عاماً في الشوط الثاني على ملعب الاتحاد، فيما كشف مدربه جوسيب جوارديولا عن تعرضه لكدمة.

وقال جوارديولا: "إيرلينج لديه كدمة وسنقوم بتقييمه في الأيام المقبلة وسنعلم ما يمكنه فعله".

وأضاف: "بين الشوطين تحدثنا للأطباء وقالوا إنه مع تقدمنا 3 / صفر لسنا بحاجة للمخاطرة ووافقنا على ذلك".

وتابع مدرب سيتي: "أعتقد أنه لم يتعرض للإصابة لكننا سنرى، ونأمل بأن يكون جاهزا لمباراة يوم الأربعاء وفي حالة عدم جاهزيته أو أن تكون هناك خطورة في مشاركته، فلن يتم الدفع به في المباراة ". ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أرسنال.