نهيان بن مبارك يتوج بنشيتش بلقب بطولة «مبادلة» للتنس

أبوظبي (وام)

توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، السويسرية بيليندا بنشيتش المصنفة التاسعة عالميا، بلقب النسخة الأولى من بطولة "مبادلة أبوظبي" المفتوحة لتنس السيدات.

وأحرزت بنشيتش بلقب البطولة، بفوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا 1-6 و7-6 و 6-4 اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة على مجمع التنس الدولي، بمدينة زايد الرياضية.

وأصبحت بنشيتش أكثر اللاعبات تحقيقاً للفوز في المباريات خلال الموسم الجاري، بتحقيقها الفوز رقم 12، متفوقة على البيلاروسية "آرينا سابالينكا" والتي حققت 11 انتصاراً.

وأقيمت البطولة بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات ذات الـ 500 نقطة، وبمشاركة 20 من أبرز لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.