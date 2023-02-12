الإثنين 13 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نهيان بن مبارك يتوج بنشيتش بلقب بطولة «مبادلة» للتنس

نهيان بن مبارك يتوج بنشيتش بلقب بطولة «مبادلة» للتنس
13 فبراير 2023 01:10

أبوظبي (وام)
توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، السويسرية بيليندا بنشيتش المصنفة التاسعة عالميا، بلقب النسخة الأولى من بطولة "مبادلة أبوظبي" المفتوحة لتنس السيدات.
وأحرزت بنشيتش بلقب البطولة، بفوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا 1-6 و7-6 و 6-4 اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة على مجمع التنس الدولي، بمدينة زايد الرياضية.
وأصبحت بنشيتش أكثر اللاعبات تحقيقاً للفوز في المباريات خلال الموسم الجاري، بتحقيقها الفوز رقم 12، متفوقة على البيلاروسية "آرينا سابالينكا" والتي حققت 11 انتصاراً.
وأقيمت البطولة بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات ذات الـ 500 نقطة، وبمشاركة 20 من أبرز لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة
بنشيتش وسامسونوفا إلى نهائي «مبادلة أبوظبي» للتنس
"مبادلة "تدعم جهود الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا
نهيان بن مبارك
مبادلة
بيليندا بينسيتش
آخر الأخبار
ميزات جديدة في تحديث «جوجل كروم»
دنيا
ميزات جديدة في تحديث «جوجل كروم»
اليوم 07:38
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
عربي ودولي
البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن "المنطاد"
اليوم 07:27
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
عربي ودولي
أميركا تدعو مجلس الأمن لإرسال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا
اليوم 07:22
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
الرياضي
تين هاج يطالب راشفورد بالاستثمار
اليوم 03:30
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
الإمارات
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس مجلس الشعب في تركمانستان إلى الإمارات
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©