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«السيتي» يحذر أرسنال قبل «موقعة الأربعاء»

«السيتي» يحذر أرسنال قبل «موقعة الأربعاء»
12 فبراير 2023 22:42

 
مانشستر (د ب أ)


وجه مانشستر سيتي تحذيراً شديد اللهجة لمنافسه أرسنال، قبل لقائهما المرتقب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً كبيراً 3-1 على ضيفه أستون فيلا، مساء اليوم «الأحد»، في «المرحلة 23» للمسابقة. 

وارتفع رصيد «السيتي»، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بخسارته صفر-1 أمام مضيفه توتنهام، إلى 48 نقطة من 22 مباراة، ليعود إلى المركز الثاني الذي فقده لمدة ساعتين فقط، لمصلحة جاره اللدود مانشستر يونايتد، الذي تغلب 2 - صفر على مضيفه ليدز يونايتد بنفس المرحلة. 

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في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة، خلال الموسم الحالي، والثانية على التوالي، عند 28 نقطة، في المركز الحادي عشر. 

وتقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر، حمل توقيع نجمه الإسباني رودري في الدقيقة الرابعة، من صناعة النجم الجزائري رياض محرز، الذي تقاسم صدارة أكثر اللاعبين الأفارقة، تقديماً للتمريرات الحاسمة في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، برصيد 55 تمريرة حاسمة لكل منهما. وأضاف الألماني المخضرم إيلكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يحرز محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة خلال الموسم الحالي إلى 5 أهداف. 

واستغل أستون فيلا حالة الهدوء النسبي التي طغت على أداء لاعبي مانشستر سيتي في الشوط الثاني، ليحرز أولي واتكينز هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 61.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أرسنال، الذي يتربع على الصدارة حالياً، بعد خوضه 21 لقاء، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، على ملعب «الإمارات» يوم الأربعاء المقبل في العاصمة البريطانية لندن، ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة الـ12 للمسابقة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
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أرسنال
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