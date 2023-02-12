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سلطان بن أحمد القاسمي يتوج الفائزين ببطولة العالم للتزلج على الألواح

سلطان بن أحمد القاسمي يتوج الفائزين ببطولة العالم للتزلج على الألواح
12 فبراير 2023 21:49

 
الشارقة (الاتحاد)

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توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم «الأحد»، الفائزين ببطولة العالم للتزلج على الألواح «بارك 2023»، والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وذلك في ميدان التزلج بالجادة.
في فئة الرجال، فاز الأميركي جاجير إيتون بالمركز الأول بمجموع 93 درجة، وتبعه البرازيلي أوجستو أكايو «92 درجة»، والبرازيلي بيدرو باروس «90 درجة».
وعلى مستوى السيدات، فازت البريطانية سكاي براون بالمركز الأول «90 درجة»، وتبعتها اليابانية كوكونا هيراكي «86 درجة»، واليابانية ساكورا يوسوزومي «85 درجة».
وكان سموه قد تابع المنافسات النهائية لبطولة العالم «بارك 2023» للتزلج على الألواح، التي شهدت منافسة كبيرة بين المشاركين، وسط حضور جماهيري غفير، حيث حظيت النسخة الحالية بمشاركة 450 متسابقاً من أفضل متزلجي اللوح حول العالم يمثلون 61 دولة، ومن ضمنهم 12 فائزاً بميداليات «أولمبياد 2020» تنافسوا في بطولتي «ستريت 2022» و«بارك 2022» العالميتين التي استضافتهما إمارة الشارقة في ميدان التزلج على اللوح في الجادة، وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للمسابقة 500 ألف دولار.
وشهد ميدان التزلج على الألواح بالجادة عدة فعاليات مصاحبة للبطولة، من خلال الشركات الراعية، حيث استمتع الحضور بمنطقة الفعاليات المخصصة للجماهير التي توفر الجلسات والألعاب الإلكترونية والألعاب الحركية والمتاجر الخاصة ببيع أدوات التزلج، إضافة إلى المطاعم والمقاهي والألعاب النارية.

الشارقة
أسطورة التزلج على الألواح
الأولمبياد
باريس
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