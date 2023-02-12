«الريال» يختار «بديل» أنشيلوتي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تتواصل الإشاعات بشأن إمكانية رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بنهاية هذا الموسم.

يأتي ذلك رغم نفي الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي، ما تردد مؤخراً بشأن اختيار أنشيلوتي، لتدريب منتخب «السامبا»، خلفاً لتيتي المدرب السابق الذي قدم استقالته، عقب الخروج من ربع نهائي كأس العالم التي أقيمت مؤخراً في قطر، على يد كرواتيا 4-2 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 .

ونفى أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي هذه الأنباء، مؤكداً أنه لا أساس لها، وإنه ملتزم بعقد مع «الريال» حتى «صيف 2024»، ولن يرحل، إلا إذا أقاله النادي «الملكي» لأي سبب من الأسباب.

ونجح أنشيلوتي حتى الآن خلال فترة ولايته الثانية، في أن يفوز بخمس بطولات، آخرها نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب، بعد تغلبه على الهلال السعودي 5-3.

وذكرت صحيفة «ديفينسا سنترال»، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يترك شيئاً لـ «المصادفة»، وبدلاً من أن ينتظر لحين تحول الإشاعات إلى حقيقة واقعة، ويفاجأ برحيل أنشيلوتي بنهاية الموسم، اختار بالفعل من الآن «البديل» لتولي هذه المهمة، وهو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والذي لا يعمل منذ إقالته من تدريب النادي الباريسي في نهاية الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوكيتينو سيكون في غاية السعادة، لو تحقق ذلك، لأنه لطالما حلم بتدريب «الميرنجي».