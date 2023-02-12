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كوكي يصل إلى «محطة المجد»

كوكي يصل إلى «محطة المجد»
12 فبراير 2023 21:05

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

كان كوكي، لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد، على موعد مع صناعة التاريخ خلال مشاركته مع فريقه خلال لقائه ضد مضيفه سلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأصبح كوكي اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات الدوري الإسباني في تاريخ أتلتيكو مدريد، محطماً رقماً قياسياً ظل صامداً لفترة طويلة. 

وشارك كوكي 31 عاماً مباراته رقم 402 مع أتلتيكو في المسابقة المحلية، ليتفوق على أديلاردو رودريجيز، أيقونة فريق العاصمة الإسبانية. 

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وكان كوكي حطم الرقم القياسي أيضاً كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع أتلتيكو في مختلف المسابقات، عندما خاض لقاءه رقم 554 مع الفريق في أكتوبر الماضي. 

وتدرج اللاعب الدولي الإسباني في صفوف فرق الشباب بأتلتيكو مدريد، قبل أن يخوض مباراته الرسمية الأولى بالدوري الإسباني خلال خسارته 2 / 5 أمام برشلونة في سبتمبر 2009.
وعلى مدار 13 عامًا مع أتلتيكو، توج كوكي بثمانية ألقاب كبرى مع الفريق، حيث كان من بينها الدوري الإسباني عامي 2014 و2021، فيما صعد مع الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

كوكي
أتلتيكو مدريد
برشلونة
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