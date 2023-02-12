«الإعصار» يستعيد صدارة «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



استعاد حتا صدارة دوري الدرجة الأولى من دبا الحصن، بعدما تفوق على مضيفه جلف أف سي 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة ضمن ختام «الجولة 21»، والتي شهدت فوز الحمرية على الذيد 3-1، وتعادل التعاون والعربي 1-1، والفجيرة والعروبة 0-0.

وافتتح عبدالله جاسم التسجيل لحتا في الدقيقة 11، وأدرك محمد ديوب التعادل لجلف أف سي في الدقيقة 51، قبل أن يحسم أيمن رشوق المباراة لمصلحة «الإعصار» بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83، ورفع حتا رصيده إلى 43 نقطة، بفارق نقطتين أمام دبا الحصن «الوصيف»، و5 نقاط عن الإمارات «الثالث».

بدوره، أمن الحمرية مركزه الرابع بتخطيه عقبة ضيفه الذيد 3-1، وسجل لصاحب الأرض فتحي ساخي في الدقيقة 41، مارديك مردكيان في الدقيقة 53، ومحمد الزعابي في الدقيقة 73، فيما سجل يوسف تولو هدف الذيد، ورفع الحمرية رصيده إلى 36 نقطة، مقابل 26 نقطة للذيد التاسع.