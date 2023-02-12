بريمن ودورتموند يستجيبان لنداء توبراك

بريمن (د ب أ)

تبرع ناديا فيردر بريمن وبروسيا دورتموند الألمانيان لضحايا الزلزال في تركيا، وذلك بعد مناشدة من مدافعهم التركي السابق عمر توبراك.

وضرب زلزال يوم الاثنين الماضي، جنوب شرق تركيا وشمال سورية أيضاً، الأمر الذي تسبب في مقتل 28 ألف شخص، حسب الإحصائيات الرسمية.

وقال توبراك في تصريحات لموقع بريمن الرسمي: "الكثيرون لا يمكنهم تخيل الموقف مثلما هو على أرض الواقع، إنه أشبه بالمقبرة، لا يوجد منزل قائم وهناك مدن صغيرة لم تعد موجودة". وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، والذي سبق له اللعب في بروسيا دورتموند موسم 2018/2017، قد انتقل إلى أنطاليا سبور العام الماضي قادماً من بريمن. وشهدت مباراة الأمس بالدوري الألماني بين الناديين السابقين لتوبراك بريمن ودورتموند (فاز الأخير 2 / صفر) ، وقوف اللاعبين دقيقة حداد مع الحكام والجماهير. وتم جمع التبرعات في ملعب "فيسر ستاديون"، كما سيتم بيع قمصان المباراة في مزاد عبر الإنترنت. وأضاف توبراك: "أنا ابن الدوري الألماني وأتمنى أن يتم مساعدة بلدي الأم الآن".