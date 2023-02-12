يونايتد يغازل القمة الإنجليزية

لندن (أ ف ب)

دخل مانشستر يونايتد في قلب الصراع على لقب غائب عن خزائنه منذ 2013، وموسمه الأخير بقيادة المدرب الأسطوري الاسكتلندي أليكس فيرجسون، وذلك بعودته من ملعب ليدز يونايتد بالفوز 2-صفر الأحد في المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بعد أربعة أيام على إهداره نقطتين على أرضه بالتعادل مع ليدز 2-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة، عانى يونايتد لحصد النقاط الثلاث لكنه نجح في النهاية في الخروج منتصراً، قبل سفره إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة الخميس في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليج».

والأهم من ذلك بالنسبة لفريق المدرب الهولندي إريك تن هاج، أنه رفع غلته إلى 46 نقطة وبات ثانياً موقتاً بفارق نقطة أمام جاره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يلتقي لاحقاً أستون فيلا، فيما يتخلف بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي تعثر السبت بتعادله مع ضيفه برنتفورد 1-1، لكن الفريق اللندني وسيتي لعبا مباراتين أقل.

وبعدما بدأ ليدز اللقاء بفرصة مزدوجة بعد تسديدة لباتريك بامفورد، صدها الحارس الإسباني دافيد دي خيا وسقطت الكرة أمام الهولندي كريسنسيو سامرفيل الذي أطاح بها في المدرجات (4)، انتقلت الأفضلية ليونايتد الذي كان قريباً من التسجيل بوساطة البرتغالي برونو فرنانديز، لكنه سدد في الشباك الجانبية (19).

وكاد ليدز أن يهز شباك دي خيا قبيل نهاية الشوط الأول عبر سامرفيل، الذي اختبر الحارس الإسباني فكان الأخير على الموعد بمساعدة هاري ماجواير (44)، ثم رد فرنانديز بانفراد لكنه أخفق في وضع الكرة بعيداً عن متناول الحارس الفرنسي ايلان ميسلييه (1+45)، وأتبعها الهولندي فاوت فيخهورست بكرة رأسية إثر ركلة ركنية لكن الكرة لامست القائم (2+45).

وبدأ ليدز الشوط الثاني ضاغطاً وهدد مرمى دي خيا في أكثر من مناسبة، أبرزها عبر سامرفيل الذي اصطدم بتألق الحارس الإسباني (47).

ثم عاند الحظ يونايتد بعدما ارتدت تسديدة من مشارف المنطقة للبرتغالي ديوجو دالو من العارضة (63)، قبل أن يتبادل بعدها الفريقان الفرص من دون توفيق أمام المرمى حتى الدقيقة 80، حين خطف راشفورد هدف التقدم ليونايتد برأسية رائعة لراشفورد بعد عرضية من لوك شو، رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

وتحرر يونايتد بعد هذا الهدف وعزز بالثاني عبر البديل الأرجنتيني الإسباني الشاب أليخاندرو جارناشو الذي وصلته الكرة من فيخهورست، فتقدم ابن الـ18 ربيعاً بها وتوغل في المنطقة، قبل أن يسددها بعيداً عن متناول ميسلييه (85)، مسجلاً هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم والثالث في 25 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء الذي شهدت ثوانيه الأخيرة إلغاء هدفين ليونايتد عبر راشفورد وفيخهورست بداعي التسلل.