بورجيني تُتوج بلقب «طواف الإمارات للسيدات»

وظبي (الاتحاد)



تُوجت الإيطالية إليزا لونجو بورجيني بطلة للنسخة الأولى من «طواف الإمارات للسيدات 2023»، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وأُقيم على امتداد 4 مراحل لمسافة 468 كم، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، واختتمت منافساته، اليوم، في منطقة كاسر الأمواج في أبوظبي.

واستحقت بورجيني فوزها بلقب الطواف في نسخته الأولى، لتحقق إنجازاً كبيراً لفريق تريك سيجافريدو الإيطالي، وتحصد لقب السباق العالمي، بعد أن تفوقت على زميلتها ومواطنتها في الفريق جايا ريليني بفارق 7 ثوانٍ، ومواطنتها سيلفيا بريسكو من فريق الإمارات أي دي كيو بفارق دقيقة و18 ثانية.



وحصدت الهولندية شارلوت كول من فريق دي إس إم الهولندي لقب مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي الرابعة والأخيرة التي انطلقت من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مروراً بأجمل معالم أبوظبي، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، حيث أنهت مسافة السباق 119 كم في 2:57:55 ساعة، بمتوسط سرعة 40.13 كم، وتغلبت على نخبة من راكبات الدراجات المرشحات للفوز، في مقدمتهن الإيطالية كيارا كونسوني، والألمانية لورينا وايبس.

وعن فوزها بـ «طواف الإمارات للسيدات»، قالت بورجيني: كان سباقاً رائعاً، أيقنت أنه يجب عليّ التحلي بالصبر، وانتظار اللحظة الحاسمة لتخطي بقية المشاركات، وأظهر فريقي تعاملاً جماعياً كبيراً، وأنا سعيدة جداً بأدائنا بشكل عام في طواف الإمارات للسيدات، وقادرون على التميز والفوز في مختلف البطولات من جديد.

وفي ختام النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات، حصلت بورجيني على القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بوصفها متصدرة للترتيب العام للسباق، وفازت الهولندية شارلوت كول من فريق الإمارات دي إس إم بالقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي «متصدرة بالنقاط»، بينما حصدت جايا ريليني من فريق تريك سيجافريدو على القميص الأبيض برعاية أبوظبي 360، بوصفها أفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، بينما توجت أغنيس سكالنياك سوجكا من فريق «Canyon//SRAM Racing» بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس متصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.

وحصل فريق الإمارات أي دي كيو على درع أفضل فريق في الطواف محققاً أفضل زمن في مراحل الطواف الأربع.



توج الفائزات محمد خليفة النعيمي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، وأمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وخلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية، وتوماس بروموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، ونوف علي مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وخالد المفلحي مدير السياحة الرياضية في دائرة الثقافة والسياحة.

وأعرب عارف حمد العواني، عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من «طواف الإمارات للسيدات»، بمشاركة نخبة من المتسابقات من مختلف دول العالم، في أول نسخة تقام للسيدات في المنطقة والشرق الأوسط.

وقال العواني: فخورون للغاية بنجاح النسخة الأولى من طواف السيدات، والذي غطت مساراته المعالم الحضارية والتراثية والجغرافية في الإمارات، وسعداء بالإشادة التي وجدها التنظيم من المشاركين، وما تحقق في أول سباق عالمي يقام للسيدات يحفز على الرغبة والسعي لتحقيق المزيد في النسخ المقبلة، لتواصل الدولة ريادتها في تنظيم أقوى وأبرز البطولات العالمية.

وتقدم عارف العواني بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها وحرصها على توفير كل عوامل النجاح لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تقام في الإمارات عموماً، وأبوظبي بشكل خاص.

وأشار العواني إلى أن الطواف شهد نجاحاً باهراً في جميع مراحله، وأبرز معالم إمارة دبي ومنطقتي الظفرة والعين، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة التي اختتمت منافسات السباق العالمي في أبوظبي، وسط مشاركة نخبة من المتسابقات العالميات المصنفات على العالم.

ووجه العواني الشكر إلى جميع الشركاء والجهات المختصة المتعاونة في تنظيم طواف الإمارات للسيدات، موضحاً الدور الكبير الذي قاموا به لإنجاح النسخة الأولى، من دون أي عوائق وبشكل محترف، مشيداً بدور المتطوعين من فريق المارشال الإماراتي الذين شاركوا في قصة النجاح، موضحاً أن اكتمال جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية والصحية قبل انطلاق كافة مراحل الطواف أسهمت بخروج المراحل بالشكل المتوقع.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة التي أقيمت في أبوظبي، انطلاقاً من مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مروراً بأبرز معالم العاصمة، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي لمسافة 119 كم، رسمت لوحة زاهية متفردة للعاصمة أبوظبي، وأبرزت معالمها ومشاريعها التنموية والتطويرية.

وهنأ العواني الإيطالية بروجيني الفائزة من فريق تريك سيجافريدو بلقب النسخة الأولى من الطواف، مشيراً إلى أن الحدث شهد منافسة شرسة بين جميع المشاركات في مختلف المراحل، وهو ما برهن على أن طواف السيدات ولد كبيراً، بوصفه واحداً من أبرز الفعاليات في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات على مستوى العالم.