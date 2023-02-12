أندية الأموال.. كذبة الإعلام!

سلطان آل علي (دبي)



يثير الإعلام العالمي والأوروبي تحديداً من حين إلى آخر، مسألة صرف الأموال، والإسراف في التعاقدات، ودفع المبالغ الطائلة، من دون رقابة، ولكنه في الحقيقة، يفتح عيناً واحدة على أندية معينة ويُغمِض الأخرى عن بقية الأندية التي تتصدر المشهد بالحقائق والأرقام في السنوات الأخيرة، ولعل أكثر الأندية التي تتعرض لهذه الحملات المستمرة، هو مانشستر سيتي في إنجلترا.

وفي هذا الشأن، أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية «CIES» تقريراً يتضمّن أعلى 100 نادٍ في حجم المبالغ المصروفة في سوق الانتقالات، من خلال البيع والشراء في آخر 5 مواسم منذ 2018-2019، وجاءت الأرقام لتصدم الكثيرين.

إذا نظرنا إلى صافي الصرف «الفارق بين البيع والشراء» للأندية العالمية في آخر 5 مواسم، نجد أنّ أندية الدوري الإنجليزي تهيمن على الساحة من ناحية الخسائر، حيث يأتي تشيلسي في صدارة القائمة بصافي خسائر بلغ 749 مليون يورو، منها 620 مليوناً في هذا الموسم فقط، ويليه مانشستر يونايتد بخسائر 670 مليوناً، وأرسنال بخسائر 544 مليوناً، وتحتل أندية «البريميرليج» المراكز الثمانية الأولى من ناحية الخسارة.

ولا يكسر هذه السيطرة إلا يوفنتوس الإيطالي الذي بلغت خسائره 337 مليوناً في المركز التاسع، ومن إسبانيا يأتي برشلونة في الصدارة بخسائر 257 مليون يورو، ويأتي في «المركز 12» بالقائمة، ومن فرنسا، هناك باريس سان جيرمان في المركز 18 بخسائر 202 مليون يورو، في حين أنّ بايرن ميونيخ الأول من ألمانيا، وفي «المركز 20» بخسائر 170 مليون يورو.

ويتحدث الإنجليز والأوروبيون عن صرف مانشستر سيتي للكثير من الأموال، وفي الحقيقة، يأتي قطب مانشستر «الأزرق» في المركز 26 على مستوى الأندية العالمية في صافي الخسائر، والتي بلغت 128 مليون يورو فقط، وهو في المركز 16 على مستوى إنجلترا، وتأتي أندية مثل وولفرهامبتون وفولهام ونوتنجهام وليدز يونايتد وساوثهامبتون وإيفرتون وكريستال بالاس قبله في الترتيب. وبالنظر إلى تفاصيل المواسم الخمسة الماضية، فإنّ «السيتي» خرج بصافي ربح في موسم 2018-2019، وقدره 5 ملايين يورو، وخسر في 3 مواسم متتالية 77 و107 و36 مليون يورو، وفي الموسم الحالي حقق صافي أرباح 87 مليون يورو، وهو التاسع على مستوى أوروبا في الربح.

ولا يوجد أي موسم كان فيه «السيتي» في صدارة الأندية الأكثر خسارة للأموال، حيث إن أعلى مركز له، هو الرابع في موسم 2020-2021 بخسارة 107 ملايين يورو.

في المقابل فإن ليفربول وتشيلسي في صدارة الأكثر خسارة موسم 2018-2019 بـ146 و134 مليون يورو توالياً.

وفي 2019-2020، تصدر برشلونة القائمة بخسارة 212 مليون يورو، ومن إنجلترا، أستون فيلا ومانشستر يونايتد بـ169 و165 مليون يورو.

وفي موسم 2020-2021، تصدر تشيلسي بخسائر 239 مليون يورو، وفي الموسم الماضي 2021-2022، جاء يوفنتوس وأرسنال في المقدمة بخسائر 164 و151 مليون يورو، وفي هذا الموسم 2022-2023، يأتي تشيلسي الذي خسر 620 مليون يورو في المقدمة، وبفارق 380 مليون يورو عن مانشستر يونايتد «الثاني» الذي خسر 240 مليون يورو.

في الجانب المقابل، تصدّر بنفيكا البرتغالي قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للأرباح من صافي البيع والشراء، وذلك بـ370 مليون يورو، وحقق «النسور» الأرباح في 4 من أصل 5 مواسم، ويليه ليل الفرنسي الذي ربح 308 ملايين يورو، منها 81 مليوناً هذا الموسم، ولم يخرج خاسراً في أي من المواسم الخمسة الأخيرة.

وفي المركز الثالث يأتي أياكس الهولندي بأرباح 292 مليون يورو. وتمثل أندية البرتغال 40% من أعلى 10 أندية، بحضور بنفيكا وسبورتينج لشبونة، وبورتو، وسبورتينج براغا في القائمة.

ويعد أودينيزي أفضل الأندية الإيطالية بأرباح بلغت 131 مليون يورو، وهو في المركز العاشر، ومن ألمانيا، يأتي هوفنهايم في المركز 14 بـ110 ملايين يورو، ومن إسبانيا هناك فالنسيا في المركز 24 بـ62 مليون يورو.

أما إنجلترا، فمن أصل 25 نادياً ضمن قائمة أعلى 100 نادٍ في حجم الصرف على البيع والشراء، يُوجد ناديان حققا الأرباح هما واتفورد في المركز 17 بربح 77 مليون يورو، ونورويتش الذي حصد 9 ملايين يورو ربح فقط.

وهناك أندية من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، مثل ريدبول سالزبورج النمساوي الذي يحتل المركز الرابع بأرباح 287 مليون يورو، ودينامو زغرب الكرواتي، وشاختار الأوكراني، وريفر بليت الأرجنتيني في المركز 11 و12 و13 توالياً.

الأعلى خسارة في آخر 5 مواسم

1- تشيلسي: 749 مليون يورو

2- مانشستر يونايتد: 670 مليون يورو

3- أرسنال: 544 مليون يورو

4- توتنهام: 477 مليون يورو

5- وستهام: 435 مليون يورو

6- نيوكاسل يونايتد: 422 مليون يورو

7- أستون فيلا: 370 مليون يورو

8- وولفرهامبتون: 355 مليون يورو

9- يوفنتوس: 337 مليون يورو

10- ليفربول: 313 مليون يورو

الأعلى ربحاً في آخر 5 مواسم



1- بنفيكا: 370 مليون يورو

2- ليل: 308 ملايين يورو

3- أياكس: 292 مليون يورو

4- سالزبورج: 287 مليون يورو

5- سبورتينج لشبونة: 268 مليون يورو

6- ليون: 229 مليون يورو

7- آيندهوفن: 199 مليون يورو

8- بورتو: 178 مليون يورو

9- سبورتينج براغا: 142 مليون يورو

10- أودينيزي: 131 مليون يورو