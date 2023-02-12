الجزيرة يخسر للمرة الأولى بعد «التقدم»

أبوظبي (الاتحاد)



شهدت قمة ختام «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين» بين العين والجزيرة، أول خسارة لـ «فخر أبوظبي»، بعد التقدم في النتيجة، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، وكان الجزيرة تقدم بهدفي برونو أوليفيرا وعبدالله رمضان في الدقيقتين 23 و29، قبل الخسارة 2-3 أمام «الزعيم».

وعادة ما ينجح «فخر أبوظبي» في تحقيق نتيجة إيجابية عند التقدم في النتيجة بالدوري، قبل الخسارة الأولى أمام العين 2-3، بعدما منحت أفضلية البداية الجزيرة الفرصة للخروج بنتيجة إيجابية في 7 مباريات، بداية من مباراة دبا بالفوز 2-0 في الجولة الأولى، وصولاً إلى مواجهة ذات المنافس 1-0 في «الجولة 14».

أسبقية التسجيل لـ «فخر أبوظبي»



الجزيرة – دبا 2-0 «الجولة الأولى»

الجزيرة – العين 2-1 «الجولة الثالثة»

بني ياس – الجزيرة 1-1 «الجولة الرابعة»

الجزيرة – الوصل 2- 0 «الجولة الثامنة»

النصر – الجزيرة 0- 2 «الجولة التاسعة»

البطائح – الجزيرة 2-4 «الجولة 11»

دبا – الجزيرة 0-1 «الجولة 14»

العين – الجزيرة 3- 2 «الجولة 16»