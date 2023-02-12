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الجزيرة يخسر للمرة الأولى بعد «التقدم»

الجزيرة يخسر للمرة الأولى بعد «التقدم»
12 فبراير 2023 20:06

أبوظبي (الاتحاد)


شهدت قمة ختام «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين» بين العين والجزيرة، أول خسارة لـ «فخر أبوظبي»، بعد التقدم في النتيجة، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، وكان الجزيرة تقدم بهدفي برونو أوليفيرا وعبدالله رمضان في الدقيقتين 23 و29، قبل الخسارة 2-3 أمام «الزعيم».
وعادة ما ينجح «فخر أبوظبي» في تحقيق نتيجة إيجابية عند التقدم في النتيجة بالدوري، قبل الخسارة الأولى أمام العين 2-3، بعدما منحت أفضلية البداية الجزيرة الفرصة للخروج بنتيجة إيجابية في 7 مباريات، بداية من مباراة دبا بالفوز 2-0 في الجولة الأولى، وصولاً إلى مواجهة ذات المنافس 1-0 في «الجولة 14».

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أسبقية التسجيل لـ «فخر أبوظبي»


الجزيرة – دبا 2-0 «الجولة الأولى»
الجزيرة – العين 2-1 «الجولة الثالثة»
بني ياس – الجزيرة 1-1 «الجولة الرابعة»
الجزيرة – الوصل 2- 0 «الجولة الثامنة»
النصر – الجزيرة 0- 2 «الجولة التاسعة»
البطائح – الجزيرة 2-4 «الجولة 11»
دبا – الجزيرة 0-1 «الجولة 14»
العين – الجزيرة 3- 2 «الجولة 16»

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
العين
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