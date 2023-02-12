«ثنائية» مستحقة لخيول أحمد بن راشد بميدان



عصام السيد (دبي)



واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة جان أوفيرمير، تقديم عروضها اللافتة، من خلال «ثنائية» مستحقة، في أمسية مبادرة فزعة لإدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، والتي أقيمت ضمن السباق الحادي عشر لنادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان.

وتمكن «تركي» البالغ من العمر 5 سنوات، من تحقيق الفوز الأول لخيول سموه، ومن التفوق بسهولة على منافسيه في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب جائزة فزعة كبار السن البالغة 82 ألفاً و500 درهم، ومن قطع المسافة في 1:10:15 دقيقة.

وحقق «الهزيم» الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأعتلى صدارة شوط خصومات فزعة البالغة جائزتها 82 ألفاً و500 درهم، وأقيمت في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر، متفوقاً بفارق 9 أطوال عن أقرب منافسيه، ومسجلاً 2:00:50 دقيقة.

وانتزع الجواد غير المرشح «فولسهود» لحمد علي الحمرور، بإشراف مصبح المهيري وقيادة أنطونيو فريزو، جائزة فزعة الفضية البالغة 95 ألف درهم، وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1600 متر في 1:37:89 دقيقة.

وحصد «ديسيديوس» لسالم راشد غدير، وبإشراف نفس المالك، وقيادة مايكل بارزالونا، جائزة فزعة الذهبية البالغة 95 ألف درهم، وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2410 أمتار في الشوط الرابع، في 2:29:70 دقيقة.

وظفر «ستورمي أوشن» لرباح للسباقات، بإشراف سايمون وايد كريسفورد، وقيادة مايكل بارزالونا «ثنائية»، بجائزة فزعة البلاتينية البالغة 95 ألف درهم، وأقيمت في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، ومسجلاً 1:50:46 دقيقة.

ولم يتأخر «رعد» لإسطبلات ر ر ر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة برناردو بينيرو، من إظهار مواهبه وطاقاته الكامنة في سباق فزعة همم البالغ جائزتها 87 ألفاً و500 درهم، وقطع البطل مسافة السباق في 1:23:40 دقيقة.