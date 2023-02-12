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روزه.. عدو الفار!

روزه.. عدو الفار!
12 فبراير 2023 18:57

لايبزج (د ب أ)

دعا ماركو روزه، المدير الفني لفريق لايبزج، إلى تقليل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، وذلك عقب خسارة فريقه 1 / 2 أمام ضيفه يونيون برلين أمس السبت، وهي المباراة التي شهدت الرجوع للتقنية في مواقف مختلفة. 

وقال روزه: "أعتقد أننا نضخم الأمر فيما يتعلق باستخدام تقنية "فار" هنا في ألمانيا، أعلم أن ذلك مختلف في بطولات الدوري الأخرى، وقد رأيته بشكل مختلف في كأس العالم". 

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وأضاف: "نحن لا نقدم للحكم أي شيء، أننا نشاهد كل ما يحدث عبر الشاشة ونقوم بتغيير القناة".
وشهدت مباراة الأمس الرجوع لتقنية "فار" ثلاث مرات من أجل لمسة يد، والتي أسفرت إحداها عن احتساب ضربة جزاء، فيما أدى تدخل "فار" إلى إلغاء هدف تعادل متأخر سجله لايبزج بسبب التسلل في واقعة أخرى.
من جانبه، وصف أورس فيشر، المدير الفني لفريق يونيون برلين، الأمر بأنه صعب للغاية فيما يتعلق بقواعد لمسة اليد، فيما انتقد روزه قرار آخر والذي اعتبر فيه الحكم أن عيسى العيدوني لاعب يونيون برلين لعب الكرة عن عمد، ولكن بطريقة صعب التحكم فيها بعقب القدم، جعلت تيمو فيرنر مهاجم لايبزج في وضع تسلل. 

وأبدى روزه غضبه قائلاً: "كان ذلك قراراً خاطئاً بشكل واضح بالنسبة لي، لم يلعب الكرة بطريقة يصعب التحكم فيها".

لايبزج
يونيون برلين
بوندسليجا
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