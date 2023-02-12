بني ياس إلى «عربية الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

هنأ عبدالعزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الطائرة، فريق نادي بني ياس بتتويجه بطلاً لـ«دوري الرجال للكرة الطائرة» لموسم 2022- 2023، على حساب منافسه شباب الأهلي بعد الفوز 3-2 في إياب النهائي على صالة «السماوي»، بعد الفوز ذهاباً 3-2 أيضاً الأربعاء الماضي على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر.

وقال السلمان إن الإثارة الكبيرة التي غلفت النسخة 45 لدوري الطائرة، ومباراة النهائي تحديداً بين بني ياس وشباب الأهلي «دليل على نجاح المنافسة»، وأوضح: «لفترة طويلة لم نر إثارة كبيرة في مواجهات نهائي الدوري على غرار الموسم الحالي، والذي حسمه بني ياس بالفوز 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب»، لافتاً إلى أن الفريقين استحقا الأفضل بالوصول للنهائي وتتويج «السماوي» بالدرع.

وأضاف: «سعداء بالنجاح الكبير لثانية مسابقات الموسم الحالي بعد مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، والتي توج بلقبها الجزيرة على حساب منافسه شباب الأهلي في النهائي بنتيجة 3-1، ونتأهب خلال الفترة المقبلة لانطلاقة كأس السوبر في شكلها الجديد، قبل الوصول إلى البطولة الأغلى كأس رئيس الدولة».

وشهد تتويج «السماوي» باللقب الرابع في سجله والأول منذ أربعة مواسم، بعد ألقابه في 2013- 2014، 2014- 2015، 2017- 2018، و2022- 2023، عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، بحضور الفريق محمد أحمد المري رئيس قطاع الألعاب الفردية والجماعية بنادي شباب الأهلي، وحميد محمد بولاحج الرميثي رئيس شركة الألعاب الرياضية لنادي بني ياس، وسالم نايف الكثيري نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة.

ويشارك فريق الطائرة في نادي بني ياس بالبطولة العربية للأندية، التي تستضيفها مصر من 18 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل بمشاركة 16 فريقاً.

وأوضح سالم نايف الكثيري نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس المدير التنفيذي للنادي, أن القرعة وضعت فريق بني ياس بالمجموعة الثانية مع الوكرة القطري، والكويت الكويتي، والسويحلي الليبي، ويبدأ الفريق مبارياته بالبطولة في 20 فبراير الحالي أمام الكويت الكويتي باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف أن الفريق تنتظره مرحلة مهمة للغاية في الموسم الحالي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة السوبر، ويسعى لتتويج الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود من قيادة النادي، وتعزيز تواجد الدولة المشرف في شتى البطولات الخارجية.

وعبر الكثيري عن سعادته بتتويج الفريق بلقب الدوري العام للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على شباب الأهلي 3-2، وقال: إن هذا الإنجاز يعكس بوضوح حجم الجهود الكبيرة والعمل المشرف من الجهازين الفني والإداري واللاعبين، والرغبة القوية في معانقة اللقب.

وتابع: هذا اللقب جاء بعد غياب استمر نحو 5 مواسم عن منصات التتويج، حيث كنا نعمل بكل ما نملك لوضع الفريق في المقدمة والعودة للواجهة، ونتطلع للمزيد، كما نسعى لرفع رايات الدولة في البطولة العربية.