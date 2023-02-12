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الرياضي

برنتفورد.. «العشرية الجنونية» والأحلام الأوروبية

برنتفورد.. «العشرية الجنونية» والأحلام الأوروبية
12 فبراير 2023 18:12

لندن (رويترز)

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اعتبر توماس فرانك مدرب برنتفورد، مسيرة فريقه الخالية من الهزائم الممتدة على مدار عشر مباريات بالدوري الإنجليزي، أمراً جنونياً بعد تعادله 1-1 مع أرسنال المتصدر، أمس السبت.
وبفضل هدف سجله إيفان توني خرج برنتفورد بنقطة ثمينة من ملعب أرسنال، رغم أنه حظي بفرص لحصد النقاط الثلاث قبل أن يهدرها.
ويحتل برنتفورد المركز الثامن بفارق خمس نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الخامس وتتبقى له مباراة مؤجلة، ما يعني أنه غير مستبعد من خوض سباق المراكز المؤهلة للبطولات القارية في ثاني مواسمه في الدوري الممتاز.
وأبلغ فرانك الصحفيين: «تركيزنا منصب تماماً على مباراتنا المقبلة في ضيافة كريستال بالاس يوم السبت، هذا مهم جداً».
وقال: «لكن عشر مباريات بلا هزيمة أمر جنوني بالنظر إلى أننا ثاني أقل ميزانية في الدوري الممتاز، هذا جنون».
وأضاف: «بنينا ثقافة قوية، في الدوري الممتاز ومن قبله في دوري الدرجة الثانية. يمكن لنا أن نحلم بأوروبا، الأحلام ممكنة، لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا».
ولم يخسر برنتفورد في الدوري منذ هزيمته 4 - صفر أمام أستون فيلا في 23 أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك الحين تغلب على مانشستر سيتي وليفربول وتعادل مع توتنهام وأرسنال.
وسنحت لتوني وريكو هنري فرص خطيرة كانت كفيلة بمنح الفوز لبرنتفورد بعد شوط أول رائع.
وقال فرانك «ليس مسموحاً لنا بالاحتفال بحصد نقطة واحدة؛ لأننا بالطبع نريد الفوز لكن يمكننا الاحتفاء بالأداء الذي كان ضمن أفضل مستوياتنا».
وأضاف «أعتقد أنه كان بمقدورنا الفوز بالمباراة. إذا نظرت إلى الفرص الكبرى في المباراة، فإنه كان بوسعنا الفوز». 

أرسنال
توتنهام
الدوري الإنجليزي
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