ألكاراز يضع خطة التطور

مدريد (رويترز)

قال الإسباني كارلوس ألكاراز، إنه تفاجأ بتحقيق حلمه بأن يصبح المصنف الأول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين العام الماضي، لكن لا يزال هناك مجال لرفع المستوى، وذلك قبل أن يستهل موسمه الجديد بالمشاركة في بطولة الأرجنتين المفتوحة.

واعتلى ألكاراز صدارة التصنيف العالمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين في سبتمبر 2022، بعد فوزه بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى والذي تحقق في أميركا المفتوحة.

واحتفظ بهذه المكانة 20 أسبوعاً قبل أن يطيح به الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة 2023، والتي غاب عنها اللاعب الإسباني للإصابة ليتراجع إلى المركز الثاني عالمياً.

وأبلغ ألكاراز «19 عاماً» الصحفيين يوم السبت: «لقد حققت حلمي، هدفي، بسرعة شديدة. فعلياً في عام واحد. تعاملت مع الأمر بصورة طبيعية قدر الإمكان».

وقال: «بعدما أصبحت المصنف الأول، كان علي وضع أهداف جديدة، على المدى البعيد، لأواصل الاستمتاع ورفع المستوى لأنني يافع جداً ولدي الكثير من الأمور لتحسينها».

وأضاف: «أعتقد أن بوسعي تحسين كل شيء فيما يتعلق بأسلوب لعبي، لياقتي البدنية والجانب الذهني. بصورة تدريجية، سيتخذ فريقي تلك الخطوات الصغيرة لنتحسن أكثر».