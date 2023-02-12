ساوثهامبتون يقيل جونز ويستعين بـ«سيلس»

لندن (رويترز)

أعلن نادي ساوثهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، انفصاله عن مدربه ناثان جونز الذي حقق انتصاراً وحيداً في الدوري في ثلاثة أشهر قضاها في منصبه.

وجونز ثاني مدرب يفقد منصبه في ساوثهامبتون هذا الموسم، بعدما حل الويلزي محل رالف هازنهوتل في نوفمبر الماضي، قبل أيام من التوقف الذي سبق كأس العالم في قطر.

ووصل ساوثهامبتون إلى الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي وقبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد تغلبه على مانشستر سيتي، لكنه أخفق في الخروج من منطقة الهبوط.

وقال النادي في بيان: «يمكن لساوثهامبتون تأكيد انفصاله عن مدرب الفريق الأول ناثان جونز».

وفي ثماني مباريات قاد فيها جونز الفريق بالدوري، حقق ساوثهامبتون انتصاراً وحيداً جاء على حساب إيفرتون، المتعثر هو الآخر، الشهر الماضي.

وخسر ساوثهامبتون أمس 2-1 أمام وولفرهامبتون، الذي قلب تأخره بهدف رغم كونه منقوص العدد.

ويتذيل ساوثهامبتون الترتيب برصيد 15 نقطة من 22 مباراة، بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وتأتي إقالة جونز «49 عاماً» بعد الأداء الهزيل الذي قاد إلى نتائج متواضعة وأعذار غريبة، لم تكسبه أي تعاطف، كما أنه لم يتمكن من الحصول على دعم الجماهير.

وبعد الخسارة 3-صفر أمام برنتفورد هذا الشهر، واجه جونز انتقادات لاذعة، بعدما قال إنه تخلى عن أسلوبه في اللعب بسبب ضغط المشجعين.

وقال إنه لم يترك بصمته على الفريق قبل أن يتحمل في النهاية مسؤولية النتائج المخيبة، لكن الأجواء كانت مشحونة بالفعل مع الجماهير التي كانت تردد هتافات تطالب برحيله.

وأعلن النادي أن روبن سيلس، وهو أحد أفراد الجهاز الفني، سيتولى مسؤولية الفريق لمواجهة تشيلسي الأسبوع المقبل.