سان جيرمان في دائرة القلق

باريس (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

أعرب كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن قلقه من فرص فريقه عندما يواجه بايرن ميونيخ الألماني بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ومع انضمام ليونيل ميسي إلى كيليان مبابي في قائمة المصابين، تلقى باريس سان جيرمان الخسارة 1/ 3 أمام موناكو أمس السبت.

وكانت هذه الخسارة هي الثالثة لسان جيرمان في آخر سبع مباريات بالدوري الفرنسي.

وأبقى جالتييه على أشرف حكيمي وسيرخيو راموس على مقاعد البدلاء، بينما أكد أن فيروس ضرب المعسكر، حيث غاب أيضاً فابيان رويز.

ويتوجه بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني والذي فاز بثلاثية على بوخوم أمس السبت، لملعب حديقة الأمراء لمواجهة سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويشعر جالتييه بالقلق. وقال في مؤتمر صحفي: «كان هناك نقص في الشراسة. هذا هو الوضع الحالي للفريق. لا يمكنني الاختباء وراء هذا».

وأضاف: «هذه هي حالة الفريق. هذا أمر غريب ولكنه صحيح. إنه أمر غريب أن أقول هذا وأنا مدير فني لسان جيرمان، ولكن هذا هو الواقع الحالي». وأردف: «أنا قلق بشأن مباراة مساء الثلاثاء المقبل. لو لم أكن قلقاً لكان هذا شيئاً خطيراً. سنرى ما إذا كان بعض اللاعبين، الذين لم يتمكنوا من بدء المباراة، لديهم القدرة للعب مباراة الثلاثاء». وأردف: «لدينا فريق ضعيف للغاية ونحن قلقون. في هذه الفترة، يجب أن تحافظ على ذهنك صافياً. أتفهم غضب الجماهير. هناك غضب».

وتبدو آمال كيليان مبابي للعودة للمشاركة مع الفريق أمام بايرن ميونيخ ضئيلة للغاية.

وقال جالتييه: «لا أعتقد أن مبابي سيلعب. هناك مباريات أخرى ونحن لن نقوم بأي مخاطرة».

وأضاف: «نتمنى أن يتعافى بشكل جيد، نتمنى أن يتمكن ماركو فيراتي، وميسي وآخرون على مقاعد البدلاء من أن يشاركوا في المباراة».