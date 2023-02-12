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ناجلسمان يطالب بالتطوير

ناجلسمان يطالب بالتطوير
12 فبراير 2023 15:54

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
طالب جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، لاعبيه بتطوير أدائهم في المباراة المقبلة أمام باريس سان جيرمان والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وعزز بايرن ميونيخ سلسلة عدم خسارته في أي لقاء في الدوري إلى 13 مباراة، بفوزه أمس السبت بثلاثية أمام بوخوم بفضل أهداف توماس مولر، وكينجسلي كومان وسيرجي جنابري.
ومع ذلك، لم يكن ناجلسمان راضياً بأداء فريقه، وتحدى لاعبيه لتطوير أدائهم استعداداً للمباراة الصعبة في باريس. وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «لسنا في حالة انسيابية». 

وأضاف: «أعتقد أننا لو لعبنا بكامل طاقتنا، وهو أمر ممتع، وإذا تحركنا بشكل صحيح وأضفنا بعض الحماس إلى الملعب، بعدها أعتقد في أول ست دقائق كان ينبغي أن نتقدم بهدفين أو ثلاثة». وأردف: «أتيحت لنا العديد من الفرص. ولكن هذا أشبه بالمباريات الثلاثة التي تعادلنا فيها، افتقدنا للمسة الأخيرة. بشكل عام، لم تكن مباراة جيدة من الفريقين». وأكد:«يجب أن نقدم عرضا مذهلا في باريس، حتى لو كان كيليان مبابي سيغيب، لأن باريس سان جيرمان فريق عالمي».
وأضاف: «إذا لعبنا بنفس الشكل بعد غد، لن يكون هذا كافياً لعبور هذا الدور». 

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وجاء هدف مولر في مباراته رقم 428 لبايرن ميونيخ، وهو ما جعله يتخطى رقم جيرد مولر، كأكثر لاعب شارك في مباريات بالدوري الألماني مع النادي. ويتفوق عليه فقط الحارسان سيب ماير (473) وأوليفر كان (429). وانتهت المباراة لمولر «33 عاماً» بين الشوطين بعدما تم استبداله بألفونسو ديفيز، ولكن ناجلسمان أكد أن استبداله كان مجرد إجراء احترازي. وأوضح مدرب بايرن ميونيخ: «ألمح وهو في طريق الخروج من الملعب إلى أنه يعاني من مشكلة في السمانة». 

وأضاف: «أتمنى ألا يكون مصابا بشيء. إنه ليس شيئاً سيئاً، كان مجرد إجراء احترازي».

جوليان ناجلسمان
بايرن ميونيخ
سان جيرمان
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