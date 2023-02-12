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الفردان يفض الشراكة مع ديوب!

الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
12 فبراير 2023 15:00

 
فيصل النقبي (كلباء)

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تصدر حبيب الفردان لاعب وسط اتحاد كلباء، قائمة هدافي لقاءات فريقه أمام الظفرة في «عصر الاحتراف»، بعد أن أحرز هدفه الخامس في شباك «الفارس»، ليتخطى السنغالي ماكيتي ديوب صاحب الأهداف الأربعة للظفرة في مرمى «النمور».
وسجل الفردان هدفه الأول في لقاء الفريقين يوم 28 سبتمبر 2021، وانتهى بالتعادل 1-1، و«ثنائية» خلال لقاء الإياب في كلباء، وحسمته نتيجة التعادل 2-2، وفي الموسم الحالي، أحرز الفردان هدفاً في مباراة الدور الأول، وتفوق «النمور» بثنائية، قبل أن يكمل الخماسية في لقاء «الجولة 16»، وانتهى لمصلحة اتحاد كلباء 2-0.
ومن المفارقات أن الهدفين الرابع والخامس جاءا بعد دخول الفردان بديلاً في الشوط الثاني. 

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الظفرة
حبيب الفردان
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