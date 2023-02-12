«ثلاثي الخطر» في «ريمونتادا الزعيم»

معتز الشامي (دبي)



حقق العين «ريمونتادا» مثيرة أمام ضيفه الجزيرة، بعدما قلب تأخره بهدفين، إلى الفوز بـ «ثلاثية»، حسمت لقاء القمة لمصلحة «الزعيم»، الذي لا يزال يتمسك بأمل المنافسة على العودة إلى الصدارة، دفاعاً عن اللقب، بعدما الزعيم رصيده إلى 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشارقة «المتصدر».

وعودة «البنفسج» سببها التدخلات التكتيكية للمدرب ريبروف، بالإضافة إلى الروح القتالية العالية للاعبين، وتبادل الأدوار بين «ثلاثي الخطر»، لابا ويارمولينكو وسفيان رحيمي، في «خلخلة» دفاع الجزيرة، وكان ذلك بمثابة «كلمة السر» الأبرز، في «الريمونتادا» أمام منافس قوي مثل «فخر أبوظبي».

ولم يهتز «البنفسج» رغم استقبال هدفين مبكرين خلال 5 دقائق فقط، بل إن الفريق أظهر تماسكاً رائعاً، وأجرى ريبروف تبديلاً على مراكز بعض اللاعبين، وطالب بندر الأحبابي بالتراجع، وفرض الرقابة على دي أوليفيرا، ما عطل بعض الانطلاقات الجزراوية، بجانب تقاربت الخطوط، وسيطر العين على مجريات اللقاء، بعدما تخلى عن الحذر الدفاعي، وتقدمت الأطراف إلى الأمام للضغط على دفاع الجزيرة، وجاء هدف تقليص الفارق

وأشاد ريبروف بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون أمام الجزيرة، وردة الفعل على التأخر بهدفين نتيجة ثغرات دفاعية وأخطاء فردية، وشدد على أن العين صنع العديد من الفرص للتسجيل والخروج بـ «العلامة الكاملة».

وقال: تلقينا هدفين في وقت مبكر، مما صعب اللقاء خلال الشوط الأول، الذي اكتفينا فيه بتسجيل هدف، إلا أن ردة فعل اللاعبين كانت قوية، تحديداً خلال الشوط الثاني، الذي تمكن خلاله «الزعيم» من تسجيل هدفين والفوز بالمباراة.

وأضاف: لا يمكن القول إن التبديلات صنعت وحدها الفارق، ولكن أشكر جهود اللاعبين الذين أظهروا تمسكاً بتحويل النتيجة والفوز لإنقاذ المنافسة على الصدارة، وشخصياً سعيد بعودة يحيى نادر، الذي ابتعد شهرين ونصف الشهر للإصابة، وكذلك الحال بالنسبة لماتياس بلاسيوس.