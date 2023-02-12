«صحة أبوظبي» جاهزة لتقديم الرعاية المتكاملة بـ «مونديال القدرة»



أبوظبي (وام)



أكدت دائرة الصحة - أبوظبي جاهزيتها لتقديم الدعم اللازم وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير المتبعة لضيوف الدولة والجمهور والمشاركين في «مونديال القدرة»، الذي تستضيفه قرية بوذيب العالمية، بما يتماشى مع منظومتها المتكاملة والمستدامة في الرعاية الصحية.

ويقام الحدث المرتقب بقرية بوذيب العالمية 25 فبراير الجاري، بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة في 6 مسارات، ويشهد حملة توعية للجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

وذكرت دائرة الصحة- أبوظبي في بيان أنه بحسب معيار الدائرة الخاص بالفعاليات، هناك بعض الشروط الطبية التي تؤخذ بالاعتبار، بأن يكون هناك مزود خدمة طبية وإسعافية، سواء للجمهور أو للمشاركين، والتنسيق المباشر من قبل مزود الخدمة لجميع الأنشطة الطبية، من خلال التواصل المباشر مع قيادة العمليات الطبية بدائرة الصحة، لنقل المصابين أو الحالات المرضية للمستشفيات التي يتم رفع جاهزيتها لاستقبال الحالات.

وأوضحت الدائرة استعدادها الكامل للعمل بشكل محوري في جهود إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة، لضمان تقديم الدعم الطبي المطلوب في المونديال العالمي، لترسيخ ريادة الإمارات ومكانتها المرموقة في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، من خلال توفير طواقم طبية بكفاءة عالية لتقديم الدعم الطبي للجميع.

وأشارت إلى أن هذا الدعم يتضمن عيادات ميدانية متكاملة وأطباء ومسعفين ومتخصصين، وتوفير سيارات الإسعاف في قرية بوذيب العالمية وغيرها من الخدمات الأخرى للحفاظ على سلامة المشاركين والجمهور، بما يرسخ جهودها في مواصلة تقديم خدمات مبتكرة ومستدامة في قطاع الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع.