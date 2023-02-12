لابا.. «زعيم الهدافين» بـ«القوة 77»



معتصم عبدالله (دبي)



من مباراة إلى مباراة، يمضي الهداف التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، بثبات نحو الاحتفاظ بلقبه هدافاً لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، للموسم الثاني على التوالي، بعدما عزز صدارته الحالية لترتيب الهدافين برصيد 19 هدفاً، رفعت رصيده الإجمالي إلى 77 هدفاً، في 79 مباراة بالدوري، بفضل «الثنائية» الجديدة، والتي سجلها في مباراة قمة «الجولة 16» لفريقه أمام ضيفه الجزيرة 3- 2.

وأسهم لابا مجدداً في قيادة «الزعيم» إلى الفوز، بفضل دوره المهم في تحويل تأخر العين أمام ضيفه الجزيرة بهدفين إلى فوز 3-2، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 37، قبل أن يهدي زميله سفيان رحيمي كرة هدف التعادل في الدقيقة 70، ليعود ويحسم نتيجة المباراة بتسجيله الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 94.

وعززت «الثنائية الجديدة» من أفضلية لابا هدافاً لفريقه أمام الجزيرة، بعدما رفع رصيده الشخصي إلى 11 هدفاً، ليصبح أكثر فريق سجل في مرماه، وبات لابا على بُعد ثلاثة أهداف من لقب الهداف الرسمي لمواجهات القطبين في المحترفين، والذي يملكه الدولي مبخوت مهاجم الجزيرة برصيد 14 هدفاً.

ولم تخرج قمة ختام «الجولة 16» عن المألوف في الإثارة التهديفية، بعدما شهدت تسجيل 5 أهداف، وهي المواجهة الـ18 على التوالي بين الفريقين التي تشهد تسجيل هدفين على الأقل في المباراة، بمعدل وصل إلى 4 أهداف في المباراة.

وعلاوة على دوره المهم في زيارة شباك المنافسين، واصل لابا رحلة الصعود في قائمة المنافسين على لقب أفضل صناع اللعب في الدوري، بعدما رفع رصيده الشخصي إلى 5 فرص تُرجمت إلى أهداف في المركز الرابع، بفضل صناعته الهدف الثاني لزميله المغربي سفيان رحيمي والذي يتصدر ذات القائمة برصيد 10 فرص تُرجمت إلى أهداف.

وأسهم الفوز الأخير للعين أمام ضيفه الجزيرة، في تقريب كفة المواجهات المباشرة بين «القطبين» في الدوري، بعدما رفع «الزعيم» رصيد انتصاراته إلى 11 فوزاً، مقابل 12 انتصاراً للجزيرة، في الوقت الذي حسم التعادل 5 مواجهات أخرى من أصل 28 جمعت الفريقين.

ويمثل التنوع في التسجيل أبرز ميزات المهاجم التوجولي صاحب الـ31 عاماً، بعدما توزعت أهدافه الـ19 في الدوري خلال الموسم الحالي، ما بين التسجيل بالقدم اليمنى برصيد 8 أهداف، مقابل 5 أهداف بالقدم اليسرى، إضافة إلى 6 أهداف رأسية في صدارة أصحاب «الرؤوس الذهبية»، بالتساوي مع البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة.

من جانبه، رأى الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين أن «ردة فعل اللاعبين» أسهمت في تحويل التأخر في النتيجة إلى فوز ثمين، وقال: تمكنا من تهيئة العديد من الفرص، غير أننا تلقينا هدفين في وقت مبكر، الأمر الذي عزز من صعوبة اللقاء خلال الشوط الأول الذي اكتفينا فيه بتسجيل هدف واحد فقط.

وأضاف: ردة فعل اللاعبين جاءت قوية خلال الشوط الثاني، والذي نجحنا خلاله في إحراز هدفين، وأنا سعيد جداً بفرحة الجماهير وأداء اللاعبين في المباراة.

لابا في الدوري



16 مباراة

1433 دقائق اللعب

86 أجمالي التسديدات

35 التسديدات على المرمى

19 هدفاً

8 أهداف بالقدم اليمنى

5 أهداف بالقدم اليسرى

6 أهداف رأسية

5 صناعة أهداف