شانكالاي «نجم الشباك» في «الإمبراطور»



رضا سليم (دبي)



تحول الأرجنتيني توماس شانكالاي إلى «نجم الشباك» في الوصل، خلال المباريات الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما منح فريقه «العلامة الكاملة» في مباراة دبا، ضمن «الجولة 16»، بالهدف الذي سجله في الدقيقة 32، ونال لقب رجل المباراة، ليحافظ على مكان «الإمبراطور» في المركز الثالث، وسط تقلبات في الجدول، ما بين الصعود والتراجع لعدد من الأندية.

وأحرز شانكالاي 6 أهداف بالدوري حتى الآن، منها 4 أهداف في آخر 3 مباريات له، منها هدفان في مرمى البطائح بـ«الجولة 15»، وانتهت المباراة لمصلحة الوصل 3-1، والوحدة في «الجولة 14»، وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، كما أحرز الهدف الأول في مرمى بني ياس ضمن «الجولة 10» وانتهت بفوز فريقه 3-1، وفي مرمى عجمان بـ«الجولة التاسعة» وحسمها «الأصفر» 2-1.

ورغم أن اللاعب الأرجنتيني تأخر كثيراً في العودة، حيث غاب عن التهديف في أول 8 جولات بالدوري، فإن خوان بيتزي مدرب الوصل لم يفقد الأمل في تألقه، حتى أصبح مصدر انتصارات «الإمبراطور»، في ظل الرقابة اللصيقة على ليما وعلي صالح.

وشارك شانكالاي في 1150 دقيقة، خلال 13 مباراة، من بداية الموسم، ويأتي في وصافة تسديدات فريقه على مرمى المنافسين، برصيد 33 تسديدة بعد ليما «41 تسديدة»، ويتفوق على اللاعب علي صالح «28 تسديدة»، وجيلبيرتو أوليفيرا «22 تسديدة».

ورغم أن ليما يتصدر قائمة هدافي «الإمبراطور» برصيد 13 هدفاً، يحتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، بعد لابا لاعب العين «19 هدفاً»، وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة «15 هدفاً»، فإن شانكالاي يأتي في «المركز 14»، متساوياً مع ايلتون فليبي «خورفكان» الثاني عشر، وبريستيج مبونجو «عجمان» في «المركز 13».