الشارقة يتخطى النصر في نصف نهائي دوري اليد



رضا سليم (دبي)



حافظ الشارقة على صدارة المجموعة الثانية في نصف نهائي «دوري أقوياء اليد»، بعد فوزه على النصر 31-22، في المباراة التي جرت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 12-12، ليرفع «الملك» رصيده إلى 6 نقاط، بـ «العلامة الكاملة» في مباراتين، بعد فوزه في الأولى على دبا الحصن 38-20، فيما رفع «العميد» رصيده إلى 4 نقاط، من فوز على الجزيرة في الجولة الأولى، والخسارة أمام «الملك».

وحقق الجزيرة فوزه الأول في المجموعة على حساب دبا الحصن 29-26، في المباراة التي جرت بصالة «فخر أبوظبي»، وانتهى الشوط الأول لمصلحة أصحاب الأرض 14-12، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 4 نقاط، فيما حصل دبا الحصن على النقطة الثانية، بعد الخسارة الثانية.

ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة 18 فبراير الجاري، الشارقة مع الجزيرة، والنصر مع دبا الحصن، لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة، قبل دخول النهائي، وتتوقف المسابقة بعد نهاية نصف النهائي، نظراً لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، ويستضيفها النجمة البحريني من 8 إلى 17 مارس المقبل.

ويدخل رجال الشارقة في معسكر مغلق استعداداً للبطولة، ويتضمن برنامج الإعداد التدريب على فترتين حتى 28 فبراير، وبعدها يسافر إلى البحرين لخوض معسكر، قبل انطلاق المنافسات لمدة 6 أيام من 1 إلى 6 مارس.

من ناحية أخرى، احتفظ الشارقة بدرع دوري الناشئين للمرة الثامنة على التوالي، والسادسة عشر في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولتين، حيث فاز على شباب الأهلي 29-22.