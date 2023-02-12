«الرُباعيات الملكية» عرض مستمر في «الشباك البرتقالية»!



علي معالي (دبي)



تكرر «سيناريو الرباعية» في مباريات الشارقة وعجمان بالدوري، منذ بداية «عصر الاحتراف» موسم 2008- 2009، وهو ما يؤكد أن الفوز الأخير لـ«الملك» بـ«رباعية»، في «الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين» لم يكن الأول.

تعود أول «رباعية» للشارقة في شباك «البرتقالي» إلى موسم 2009- 2010، حيث تفوق ذهاباً وإياباً بنتيجة 4-1، والطريف أن البرازيلي مارسيلو أوليفيرا سجل 5 أهداف من الثمانية، بواقع 3 أهداف في الأولى وهدفين في الإياب، وأحرز «الملك» هدفين من ضربتي جزاء.

وفي موسم 2014- 2015، هز «الملك» شباك «البرتقالي» بـ«رباعية» ثالثة في «الجولة التاسعة» على ملعب عجمان، وفي الموسم نفسه على ملعبه بـ«الإمارة الباسمة» كرر الفوز، ولكن بنتيجة 4-1.

وبعد 2862 يوماً، عاد «الملك» في موسم 3033- 2023، ليكرر «الرباعية النظيفة»، ويعتلي بها صدارة الدوري، بعد نهاية «الجولة الـ16» برصيد 34 نقطة، وبفارق «نقطة» عن شباب الأهلي «الوصيف».

وبالانتصار الأخير يستعيد الشارقة القمة منفرداً بعد غياب 47 يوماً، بعدما تصدر قبلها بعد نهاية «الجولة الـ12» وله 26 نقطة، وبفارق «نقطة» عن «الفرسان»، وبعدها تراجع إلى «الوصيف» وله «27 نقطة»، خلف شباب الأهلي «28 نقطة»، وظلت المطاردة مستمرة بين الفريقين في «الجولتين 14 و15»، وكانت القمة فيها لمصلحة «الفرسان» بفارق نقطة، حتى جاءت «الجولة 16»، لتنقلب بعدها الموازين، ويعتلي «الملك» الصدارة بـ«34 نقطة»، بفارق «نقطة» أيضاً عن شباب الأهلي «33 نقطة».

ومن قبل انفرد الشارقة بالصدارة 3 مرات، الأولى بعد نهاية «الجولة الرابعة» وله «12 نقطة»، وبفارق «نقطة» عن الجزيرة، وبفارق نقطتين بعد «الجولة الخامسة» عن الوصل والجزيرة، والثالثة بعد نهاية «الجولة السابعة» برصيد «16 نقطة»، وبفارق «نقطة» عن الوصل، في حين تقاسم القمة بعد «الجولة الثامنة» مع الوحدة وشباب الأهلي «16 نقطة»، وفي «الجولة التاسعة» مع نفس الفريقين «19 نقطة».

وفي الجولة العاشرة، تراجع إلى المركز الرابع بـ20 نقطة، ليقفز إلى «الوصافة» في «الجولة 11»، خلف الوحدة برصيد 23 نقطة، وفي «الجولة 12» عاد إلى القمة منفرداً برصيد 26 نقطة، وفي الجولة التالية يتراجع إلى «الوصافة» بفارق نقطة عن شباب الأهلي، وظلت الأمور هكذا، حتى كانت «الجولة 16» التي شهدت عودة «الملك» إلى الصدارة مجدداً، لتشتعل المنافسة على المقدمة بين عدد كبير من الفرق.