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ليكرز يضرب بأدواته الجديدة

ليكرز يضرب بأدواته الجديدة
12 فبراير 2023 10:53

 لوس أنجلوس(رويترز)

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فاز لوس أنجلوس ليكرز 109-103 على حامل اللقب جولدن ستيت وريورز، بمساعدة الوافدين الجدد روي هاتشيمورا وديانجيلو راسل وجاريد فاندربيلت، إذ سجل كل منهم رقماً مزدوجاً، بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
وغاب ليبرون جيمس عن ليكرز للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة بالقدم اليسرى، منذ حطم الرقم القياسي لكريم عبد الجبار ليصبح صاحب أكبر عدد نقاط في تاريخ الدوري، كما غاب ستيفن كيري نجم وريورز للمباراة الثالثة بسبب مشكلة بالركبة.
وكان دينيس شرودر الأكثر تسجيلاً لليكرز ومنحه 26 نقطة، وأضاف أنطوني ديفيز 13 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة، ليتخلص ليكرز من سلسلة هزائم في ثلاث مباريات.
ويحتل ليكرز المركز 13 في القسم الغربي بعد 26 انتصاراً و31 هزيمة خلف وريورز التاسع، الذي حقق 28 انتصاراً مقابل 28 خسارة وسط صراع شرس لبلوغ الأدوار الإقصائية التي يتأهل لها أول ثمانية فرق بالقسم.
وكان جوردان بول الأكثر تسجيلاً في اللقاء برصيد 29 نقطة، منها أول 17 نقطة لوريورز في الربع الرابع خلال تقدم فريقه 96-93 قبل ست دقائق و23 ثانية من النهاية.
وأنهى هاتشيمورا اللقاء مسجلاً 16 نقطة مقابل 15 نقطة لراسل و12 لفاندربيلت.
واستحوذ هاتشيمورا على سبع كرات مرتدة وقدم راسل ست تمريرات حاسمة وهو أكبر عدد للفريق، كما استحوذ فاندربيلت على ثماني كرات مرتدة ووزع أربع تمريرات حاسمة. 

لوس أنجلوس ليكرز
جولدن ستيت واريورز
دوري السلة الأميركي للمحترفين
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