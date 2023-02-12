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الرياضي

الهلال يدخل التاريخ من شباك ريال مدريد!

الهلال يدخل التاريخ من شباك ريال مدريد!
12 فبراير 2023 09:30

الرياض (د ب أ) 

قدم الهلال أداء مشرفاً أمام ريال مدريد بطل أوروبا، رغم الخسارة 5-3، في نهائي كأس العالم للأندية 2022، والذي أقيم بالعاصمة المغربية الرباط.
وسجل الهلال «ثلاثية» أصبح بها أول فريق في تاريخ البطولة، يسجل هذا العدد من الأهداف في شباك ريال مدريد خلال مباراة واحدة، وكان أكثر عدد من الأهداف سكن شباك ريال مدريد، وهو أكثر الأندية المتوجة باللقب، هو هدفين وذلك في مباراته أمام كاشيما الياباني في نهائي «نسخة 2017»، وكورنثيانز البرازيلي في «نسخة 2000».
وأصبح الهلال أول فريق عربي في التاريخ يسجل 3 أهداف في شباك ريال مدريد خلال مباراة واحدة.
وحقق الهلال ميدالية فضية تاريخية، ليصبح أول فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز، وثالث فريق عربية يتوج وصيفاً لبطل كأس العالم للأندية، بعد الرجاء المغربي 2012، والعين الإماراتي
2018. 

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في المقابل حصد ريال مدريد اللقب الخامس له في مونديال الأندية، ليعزز موقعه، كأكثر الأندية تتويجاً باللقب، بعدما سبق له التتويج باللقب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

كأس العالم للأندية
الهلال السعودي
ريال مدريد
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