حصة بنت حمدان بن راشد تتوج بلقب «جبل علي للميل»

عصام السيد (دبي)

توجّت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب بطولة جبل علي للميل برعاية شادويل، وتسلمت كأس البطولة، فيما حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثنائية، خلال سباق مضمار جبل علي التاسع «مهرجان جلوريوس ساترداي»، الذي أقيم أمس وتألف من 6 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ عدد الخيول المشاركة في الأمسية 60 خيلاً، تنافست على جوائز مالية بلغت 947 ألف درهم.

وحصد «موثوق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ثمار جهوده في الشوط الثاني في سباق للمبتدئة لمسافة 1200 متر على لقب كأس الشعفار للاستثمار، مسجلاً زمناً قدره 1:12:13 دقيقة.

وجاءت الثنائية لخيول سموه عبر «بالحيل» أيضاً في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، على لقب كأس بنك الإمارات دبي الوطني في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر (تكافؤ)، وسجل البطل 58:97 ثانية.

وجاء فوز «فنار» لشادويل، ناجزاً في بطولة جبل علي للميل للفئة الثالثة البالغ قيمة جوائزها 575 ألف درهم برعاية «شادويل»، وجرت في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وسجل البطل 1:37:36 دقيقة.

وتوج الفائزين في الشوط الرئيسي محمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، وسط حضور جماهيري غفير بلغ 12 ألف متفرج.

وظفر «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد السبوسي، بجائزة الشوط الرابع لتحضيري جبل علي للسرعة لمسافة 1000 متر «شروط» برعاية «طيران الإمارات»، وسجل البطل 58:93 ثانية.

وافتتح «ماستر سيرجنت» لنقابة بورسلي، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس بنك دبي التجاري، وسجل البطل 1:25:45 دقيقة.

وانتزع «تولمونت» لحمد راشد غدير، لقب سباق كأس ديستركت 14 في الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، خلال 1:38:76 دقيقة.