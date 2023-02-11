الإيطالية بورجيني بطلة «المرحلة 3» من طواف الإمارات للسيدات

العين (الاتحاد)

خطفت الإيطالية إليزا لونجو بورجيني صدارة النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، ويستمر إلى 12 فبراير الجاري، بعد فوزها بمرحلة مجلس أبوظبي الرياضي «الثالثة وقبل الأخيرة» التي أُقيمت في العين.

وتُوجت إليزا بورجيني «فريق تريك سيجافريدو» الإيطالي، بطلة للمرحلة الثالثة «الجبلية»، التي انطلقت من استاد هزاع بن زايد، مروراً بأجمل معالم مدينة العين، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، لمسافة 107 كلم في زمن 2:48:24 ساعة، بمتوسط سرعة بلغ 38.1 كلم/ الساعة، وحلت زميلتها جايا ريليني من فريق «تريك سيجافريدو» في المركز الثاني، فيما جاءت ثالثة الإيطالية سيلفيا بريسكو من فريق «الإمارات إي دي كيو».

وبعد الفوز، حصلت إليزا لونجو بورجيني على القميص الأحمر، الذي ترعاه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية كمتصدرة للترتيب العام للسباق، وفازت الألمانية لورينا وايبس من فريق «إس دي ووركس» الهولندي بالقميص الأخضر، برعاية بايك أبوظبي كمتصدرة بالنقاط، بينما حصدت جايا ريليني من فريق «تريك سيجافريدو» القميص الأبيض برعاية أبوظبي 360 كأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، فيما توجت أجنيس سكالنياك سوجكا من فريق «Canyon//SRAM Racing» بالقميص الأسود، برعاية أبوظبي إكسبيرينس كمتصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتتصدر إليزا بورجيني بنهاية المرحلة الثالثة الترتيب العام لطواف الإمارات للسيدات بمجموع زمني بلغ 09:10:53 ساعة، تليها مواطنتها وزميلتها في الفريق نفسه جايا رياليني، التي حققت مجموعاً زمنياً 09:11:00 ساعة، وتأتي الإيطالية الأخرى سيلفيا بيرسيكو من فريق «الإمارات أي دي كيو» في المركز الثالث بمجموع زمني 09:12:11 ساعة.

وتوج الفائزات بالقمصان الأربعة كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، وفاطمة العلي مُمثلة عن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وغالية الأحبابي مدير مكتب الاتصال - جامعة الإمارات، والعقيد فاضل غدير الشامسي القائم بأعمال مديرية شرطة العين، وعاتي عبدالله الظاهري مدير برامج الرحلات التعريفية في دائرة الثقافة والسياحة.

وتُقام اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، برعاية «بريسايت»، انطلاقاً من مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مروراً بأبرز معالم العاصمة أبوظبي، ووصولاً إلى منطقة كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي لمسافة 119 كلم.

من جهتها، أبدت البطلة إليزا بورجيني سعادتها بتحقيق حلم الفوز، وقالت: سعدت أكثر بأنني اجتزت خط النهاية رفقة زميلتي في الفريق، أشعر بالامتنان الشديد لزميلتي جايا، التي أبهرتنا بأدائها، وقامت بمساندتي عندما قررنا الصمود والوصول لخط النهاية والاحتفال معاً، وتمنيت فوز جايا بالمرحلة، ولكن فريق «تريك سيجافريدو» قرر إهداء الفوز لي، أريد حقاً أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جايا وبقية أعضاء الفريق.

فيما أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن طواف الإمارات للسيدات يعزز من الجهود الرامية للارتقاء برياضة المرأة، التي تحظى بدعم كبير في دولة الإمارات، ويُعد الطواف استكمالاً للنجاحات التي حققها اسم طواف الإمارات على المستوى العالمي، والذي يترجم اليوم بوجود طواف للسيدات للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط.

وقال معاليه، إن « تنظيم طواف الإمارات للسيدات يؤكد مكانة الدولة في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، ويُعد استمراراً للنجاحات التي حققها الطواف على مستوى الرجال في النسخ السابقة، ليصبح الواقع حقيقة بوجود طواف عالمي للدراجات الهوائية للسيدات ضمن الأجندة العالمية لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية».

وأكد معاليه أن مثل هذه الفعاليات والأحداث الكبرى، تسهم في تحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، التي لم تعد تركز فقط على الجوانب البدنية، وإنما تمتد للعلاقات والتلاحم المجتمعي، بما يقودنا لتحقيق ثقافة صحية رياضية مستدامة للجميع، وتعزز من نمط الحياة اليومية، وترفع نسب الوعي بأهمية الرياضة في مواجهة التحديات والمعوقات الصحية، لافتاً إلى أن الطواف سيعزز أيضاً من انتشار ممارسة رياضة الدراجات لدى الفتيات من مختلف الأعمار بالدولة، وزيادة قاعدة الفرق والممارسين بما يعود بالنفع على رياضة الإمارات.

واختتم الخييلي قائلاً: «سلّطت المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة من طواف الإمارات للسيدات الضوء على العديد من معالم مدينة العين الجميلة انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، وعكست المرحلة جمال الواحة الخضراء، وسحر الرمال الذهبية، وتفرد البنية العمرانية ومشاريع التطوير في آنٍ معاً».