«بوذيب العالمية» تعلن الجاهزية لاستقبال «مونديال القدرة»

أبوظبي (وام)

أكد المصطفى مفوضي المدير الفني لبطولة العالم للقدرة، المقررة بقرية «بوذيب» العالمية، الجاهزية التامة في كل مرافق القرية، واكتمال الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالبطولة، والتي تضمن نجاح التنظيم، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات الدولية.

وتُقام فعاليات البطولة في 25 فبراير الحالي، بمشاركة 129 فارساً من 37 دولة في 6 مسارات، وتشهد حملة توعية مبتكرة للجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

وأكد مفوضي أن الترتيبات الجارية الآن في قرية بوذيب العالمية ترسخ شعار «الجاهزية الكاملة» في كل المرافق، من خلال الجهود المبذولة وفق أفضل المعايير والممارسات.

وأشار إلى وصول جاكوام ماركال رئيس المشرفين بالاتحاد الدولي للفروسية يوم الأربعاء المقبل، للإشراف القانوني على وجود الخيول داخل منطقة الفحص البيطري، حسب الضوابط المتبعة من الاتحاد الدولي.

وأوضح أنه تم التعاقد من قبل اللجنة المنظمة للبطولة مع الخبير البريطاني مايكل جيل، للاستفادة من خبرته الكبيرة في تنظيم البطولات العالمية لاستقبال الخيول وتوزيعها على الإسطبلات.

وقال: «بوصفي مديراً للجنة الفنية، اطلعت على تجهيز منطقة التبريد والمسارات وترتيبها وتجهيزها، والفندق الميداني والفحص البيطري، وتعقيم الإسطبلات لاستقبال الخيول، وتجهيز العيادة البيطرية وفق أفضل المعايير، حيث تحتوي على الأشعة السينية الرقمية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وخدمات التشخيص الأخرى ومختبر فحص الدم».

وأضاف أنه اطلع أيضاً على التجهيزات الخاصة بالفحص البيطري، وإسطبلات الحجر البيطري ومظلات استراحة الخيول، والبرنامج التدريبي للخيول المشاركة، حيث سيتم تحديد مسار خاص بالخيول المحلية ومسار آخر بالخيول الدولية، التي تحتاج لحجر بيطري حتى لا يلتقيا في التدريب.