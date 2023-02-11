الأحد 12 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«عمالقة الخليج» و«أفاعي الصحراء» إلى نهائي دوري الكريكيت

«عمالقة الخليج» و«أفاعي الصحراء» إلى نهائي دوري الكريكيت
12 فبراير 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أفاعي الصحراء» يكسب «عمالقة الخليج» في دوري الكريكيت
«دبي كابيتالز» يتخطى «إم آي الإمارات» في دوري الكريكيت

يشهد استاد دبي الدولي للكريكيت، مساء اليوم، منافسات المواجهة الختامية من بطولة دوري الإمارات للكريكيت T20 في نسخته الأولى، والذي انطلق في منتصف يناير الماضي برعاية موانئ دبي العالمية، في أبوظبي ودبي والشارقة، بمشاركة 6 فرق محترفة، وتأهل فريق «عمالقة الخليج» إلى الدور النهائي بعد فوزه باستاد دبي الدولي للكريكيت على فريق إم آي الإمارات، ليقابل في الختام فريق أفاعي الصحراء الذي سبق له الفوز على فريق عمالقة الخليج الأسبوع الماضي في بداية التصفيات.
كانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعدت برنامجاً استثنائياً من الفعاليات المصاحبة للختام الذي يتوقع له أن يكون قوياً مع حجم المنافسة بين فريقي عمالقة الخليج وأفاعي الصحراء، بهدف الفوز بالكأس الغالية لأول نسخة إماراتية في دوري الكريكيت، والذي يتوقع له أن يشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً.
من جانب آخر، وجهت اللجنة المنظمة للحدث الدعوة لحضور المشهد الأخير من البطولة، والمشاركة في تكريم وتتويج أبطاله إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس اتحاد الإمارات للكريكيت، ورؤساء ومسؤولي المجلس الدولي للكريكيت، والمجلس الآسيوي للعبة، بجانب دعوة عدد من الشخصيات الرياضية ومسؤولي مجموعة موانئ دبي العالمية، رعاة الحدث، وعدد من مسؤولي الشركات الراعية للفرق.

الكريكيت
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
دنيا
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
اليوم 15:21
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
دنيا
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
اليوم 15:07
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
الرياضي
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
اليوم 15:00
جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
دنيا
جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©