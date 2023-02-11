«عمالقة الخليج» و«أفاعي الصحراء» إلى نهائي دوري الكريكيت

دبي (الاتحاد)

يشهد استاد دبي الدولي للكريكيت، مساء اليوم، منافسات المواجهة الختامية من بطولة دوري الإمارات للكريكيت T20 في نسخته الأولى، والذي انطلق في منتصف يناير الماضي برعاية موانئ دبي العالمية، في أبوظبي ودبي والشارقة، بمشاركة 6 فرق محترفة، وتأهل فريق «عمالقة الخليج» إلى الدور النهائي بعد فوزه باستاد دبي الدولي للكريكيت على فريق إم آي الإمارات، ليقابل في الختام فريق أفاعي الصحراء الذي سبق له الفوز على فريق عمالقة الخليج الأسبوع الماضي في بداية التصفيات.

كانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعدت برنامجاً استثنائياً من الفعاليات المصاحبة للختام الذي يتوقع له أن يكون قوياً مع حجم المنافسة بين فريقي عمالقة الخليج وأفاعي الصحراء، بهدف الفوز بالكأس الغالية لأول نسخة إماراتية في دوري الكريكيت، والذي يتوقع له أن يشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً.

من جانب آخر، وجهت اللجنة المنظمة للحدث الدعوة لحضور المشهد الأخير من البطولة، والمشاركة في تكريم وتتويج أبطاله إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس اتحاد الإمارات للكريكيت، ورؤساء ومسؤولي المجلس الدولي للكريكيت، والمجلس الآسيوي للعبة، بجانب دعوة عدد من الشخصيات الرياضية ومسؤولي مجموعة موانئ دبي العالمية، رعاة الحدث، وعدد من مسؤولي الشركات الراعية للفرق.