«الشارقة للدفاع عن النفس» يحصد 9 ميداليات في التايكواندو

الشارقة (وام)

حقق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، من المواهب المواطنة وأعضاء المنتخب الوطني لرياضة التايكواندو، نتائج متميزة، خلال مشاركتهم في بطولة كأس العرب للتايكواندو، وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، واللتين أقيمتا في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وحصدوا 9 ميداليات، منها ذهبية وفضية، و7 برونزيات.

وأشاد مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس بالنتائج المميزة، مشيراً إلى أن الميداليات تعكس الجهود البارزة لإدارة التدريب الرياضي والإدارة التنفيذية، ببناء جيل مميز من اللاعبين واللاعبات قادر على الانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية لدولة الإمارات.

وأكد العويس ضرورة مواصلة التدريبات، لتحقيق مزيد من النتائج المميزة التي تعكس الجهود التي يبذلها المدربون بالتعاون المشترك مع أولياء الأمور، مشيراً إلى أن المشاركة الحالية للاعبي النادي بالتايكواندو، تعد الأبرز على مستوى البطولات الدولية، والتي تعكس أهمية بناء اللاعبين من الصغر، خصوصاً أنها الأولى لهم في المشاركات الدولية.