منتخبنا يخوض مباراتين ببطولة غرب آسيا لكرة الهدف

عجمان (وام)

يخوض منتخبنا الوطني لكرة الهدف مباراتين اليوم في بطولة غرب آسيا، التي تُقام بنادي عجمان لذوي الإعاقة، تحت رعاية سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. ويلتقي منتخبنا نظيره العُماني في الفترة الصباحية، ثم يلتقي في الفترة المسائية مع قطر.

وفاز منتخبنا على الكويت 16-11 في المباراة الافتتاحيّة للبطولة، والتي انتهى شوطها الأول لمصلحة منتخبنا 10-6، قبل أن يؤكد تفوقه في الشوط الثاني أيضاً، رغم قوّة منتخب الكويت.

وقال موح الموح مدرب منتخبنا الوطني: المباراة كانت صعبة للغاية، لأن الكويت يملك عناصر مختلفة عن اللاعبين الذين عهدناهم سابقاً، وهي عناصر شابة تجيد التصويب بقوّة، ما جعل مجريات المباراة صعبة على فريقنا، خاصّة عندما عاد الكويت من تأخر بأربعة أهداف إلى التقدّم بهدف، وبعد تعديلات فنيّة عدّة، حسمنا النتيجة النهائيّة لمصلحتنا.

وعن مستويات الفرق المشاركة في البطولة، قال الموح، إنه لاحظ الكثير من الوجوه الجديدة، ما يستلزم متابعة المباريات جميعها للوقوف على المستويات الفعليّة.