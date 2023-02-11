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بنشيتش وسامسونوفا إلى نهائي «مبادلة أبوظبي» للتنس

بنشيتش وسامسونوفا إلى نهائي «مبادلة أبوظبي» للتنس
12 فبراير 2023 00:07

أبوظبي (الاتحاد)
حسمت النجمة بليندا بنشيتش تأهلها إلى نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، وذلك بفوزها المميز على اللاعبة البرازيلية بياتريس حداد مايا بمجموعتين دون رد بواقع (6-2 /6-3)، ضمن مواجهات المربع الذهبي للبطولة التي جرت بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، بمشاركة 20 من أبرز لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.
واستمتع المشجعون وعشاق رياضة التنس بمباراة قوية، استطاعت خلالها بنشيتش السيطرة على مجريات المباراة من بداية المجموعة الأولى، وفشلت محاولات «حداد» لتقليص الفارق، لتنتهي المباراة بتأهل بنشيتش بعد انتهاء مباراة استمرت لمدة ساعة و32 دقيقة.
وعلقت السويسرية «25 عاماً» عقب فوزها قائلة: «لقد كانت مباراة قوية حقاً، وسعيدة بفوزي حيث استعديت جيداً لها وقمت بتنفيذ التسديدات بشكل صحيح ومخطط. لقد كانت القرعة صعبة في بداية البطولة، لذا فأنا سعيدة بتأهلي للنهائي وآمل أن أتمكن من تقديم أداء جيد في النهائي».
وفازت المصنفة الـ 19 عالمياً الروسية ليودميلا سامسونوفا على الصينية تشينوين تشنغ بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة ( 6/4 - 1/6 - 6/4 )، لتصعد إلى نهائي البطولة الذي يقام اليوم.

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ويمثل نهائي البطولة الحلم الكبير بالنسبة للبطلة الأولمبية بنشيتش الطامحة لاقتناص لقب البطولة لتضيف إلى سجلها الفوز السابع ضمن مشاركاتها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، كما يعد النهائي هو التحدي الأكبر الأول من نوعه في مسيرة اللاعبة الروسية ليودميلا سامسونوفا، في مشاركاتها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، ونجحت سامسونوفا من تحقيق نتائج قوية ومميزة في مشوار البطولة وكان أبرزها الإطاحة بالمصنفة ال11 في البطولة فيرونيكا كوديرميتوفا ضمن مواجهات الربع نهائي.
وفي منافسات مباراتي الزوجي، فازت اليابانية شوكو أوياما والتايوانية تشان هاو تشينج على الأميركية ديزيرا كراوزيك والمكسيكية جوليانا أولموس بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6/4 - 2/6 - 10/3، وفي المباراة الأخرى فازت البرازيلية لويزا ستيفاني والصينية شواي تشانج على الرومانية مونيكا نيكوليسكو واليابانية ميو كاتو بمجموعتين دون رد بنتيجة 7/5 - 7/6.
وسيقام اليوم نهائي منافسات الزوجي في البطولة، حيث تواجه البرازيلية لويزا ستيفاني والصينية شواي تشانغ، ضد اليابانية شوكو أوياما والتايوانية تشان هاو تشينج، ليسدل الستار على منافسات النسخة الأولى من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات (500) نقطة.

مبادلة
بليندا بنشيتش
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