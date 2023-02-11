روما يتعادل في ليلة عودة فينالدوم

روما (أ ف ب)

أهدر روما نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام مضيفه ليتشي 1-1، في منافسات المرحلة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في مباراة شهدت عودة الهولندي جورجينيو فينالدوم بعد تعافيه من إصابة قوية أبعدته عن الموسم الحالي.

وصعد روما إلى المركز الثالث بالتساوي مع ميلان الرابع (41 نقطة) وبفارق نقطتين عن إنتر الثاني الذي يلعب مع سمبدوريا الاثنين في ختام المرحلة.

تلقى نادي العاصمة صفعة قوية في بداية اللقاء، عندما سجّل مدافعه البرازيلي روجر إيبانيس هدفاً في مرماه عن طريق الخطأ، بعدما كان مدافع ليتشي فيديريكو باسكيروتو يحاول تسديد الكرة برأسه (7).

إلا انّ الارجنتيني باولو ديبالا تمكن من الردّ سريعاً ومعادلة النتيجة، من ركلة جزاء حصل عليها فريقه اثر لمسة يد داخل المنطقة (17).

وحصل الإنجليزي تامي أبراهام على فرص عدة لمنح روما التقدم، إلا أنّ حارس أصحاب الأرض فلاديميرو فالكوني كان في المرصاد وتحديداً لتسديدته القوية (42)، ثمّ محاولته من مسافة قريبة (45+2)، وأخيراً محاولة رأسية (50).

ولم يتردد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في إشراك فينالدوم في الدقائق العشر الأخيرة في عودة طال انتظارها.

وخرج ليتشي بقيادة الفرنسي صامويل أومتيتي بنقطة ثمينة عزّز فيها رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.