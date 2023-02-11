أرتيتا غاضب!

لندن (د ب أ)

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، عن غضبه إزاء تعادل فريقه مع برينتفورد بهدف لمثله في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتهم أرتيتا حكم المباراة بتغيير اللوائح، مشيراً إلى أن هدف التعادل لبرينتفورد كان ينبغي أن يلغى بداعي التسلل.

وقال أرتيتا: "لقد راجعت الواقعة وهي حالة تسلل نعم". وأضاف: "كنت أتمنى أن تقوم الكاميرات والتكنولوجيا بدورها، بدا وأن هناك قرارين، لا أعرف لأنه ينبغي مشاهدة الخط بالطريقة التي شاهدوه خلاله عبر الكاميرات، تم احتساب الهدف، وحرماننا من نقطتين".

وعلى استاد "الإمارات" بالعاصمة لندن، فشل أرسنال في استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام إيفرتون في المرحلة الماضية، وسقط الفريق في فخ التعادل مع برينتفورد 1 / 1، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة مقابل 34 نقطة لبرينتفورد، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة العاشرة على التوالي في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم أحرز لياندرو تروسارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 66، وتعادل إيفان توني لبرينتفورد من ضربة رأس في الدقيقة 74، ليكون الهدف الخامس عشر لتوني في الموسم الحالي.

وحرم برينتفورد مضيفه أرسنال بهذا التعادل، من توسيع الفارق مع مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط، حيث اقتصر الفارق الآن على ست نقاط بعد 21 مباراة لكل منهما، وقبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء المقبل.