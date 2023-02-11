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الرياضي

محمد الشرقي يشهد حفل ختام بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية

محمد الشرقي
11 فبراير 2023 23:18

 
الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور البطولات في استقطاب الرياضيين من مختلف دول العالم، وتعزيز قطاع الرياضة في الدولة، والارتقاء به نحو العالمية.
جاء ذلك خلال حضور سموه، ختام بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، وتتويج الفائزين في جميع فئاتها.
وأشار سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للرياضة بأنواعها كافة، وتوجيهات سموه باستضافة وتنظيم البطولات النوعيّة في الإمارة، بما يخدم توجهات الدولة في المجال الرياضي، ويعزز حضورها فيه عالمياً.
وبدأ حفل ختام البطولة بكلمة قدمها العقيد سيف الزحمي، مدير البطولة، موجّهاً الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على رعاية الحدث، وتوفير الإمكانيات كافة لإنجاحه.
وتوّج سموه الأبطال الفائزين في منافسات البطولة الحاصلين على أعلى المجاميع، كما كرم الرعاة والمساهمين في دعم وإنجاح الحدث.
وتخلل الحفل فيلم عن البطولة وفعالياتها المصاحبة، وردود فعل المشاركين فيها منذ انطلاقها حتى اليوم الأخير.
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بمستوى تنظيم البطولة، وجهود اللجان فيها، مثمّناً النجاح الذين حققته البطولة في الرماية الجبلية على مستوى العالم، والصدى الإيجابي الذي خلفته في الأوساط الرياضية والمجتمعية.
وتوّج الفرنسي ماثيو ديلماس بالمركز الأول عن الفئة المفتوحة، فيما نالت الأميركية ماديسون شارب المركز الأول عن فئة النساء، وعن فئة الناشئين حصل الأميركي جوزيف فانيزي على المركز الأول، وجاء المتنافس الإيطالي ألسنادرو جايتاني أولاً عن فئة الرجال.
حضر حفل الختام، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسالم الزحمي، مستشار مكتب سمو ولي الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين، وجمع غفير من الجمهور.

الفجيرة
محمد الشرقي
الرماية
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