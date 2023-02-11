موناكو يدفع بسان جيرمان إلى «المرحلة الصعبة»

باريس (أ ف ب)

أمضى باريس سان جيرمان أسبوعاً سيئاً، فبعد خروجه من مسابقة كأس فرنسا بسقوطه أمام غريمه التقليدي مرسيليا 1-2 منتصف الأسبوع، خسر مجدداً أمام مضيفه موناكو 1-3 في الدوري المحلي، في آخر تجربة له قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ الالماني في ذهاب ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال قائده المدافع البرازيلي ماركينيوس: "نمر في فترة صعبة للغاية، وبالتالي يتعين علينا أن نتكلم مع بعضنا البعض، تحسين الأمور في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "لقد خرجنا من مسابقة الكأس لكننا لا نزال في صدارة الدوري ونلعب دوري أبطال أوروبا. يتعين علينا أن ننهض من هذه الكبوة باسرع وقت ممكن وتقديم عروض أفضل".

وبقي سان جيرمان في الصدارة برصيد 54 نقطة في حين صعد موناكو الى مركز الوصافة موقتا بفارق 7 نقاط بانتظار ما ستسفر عنه مباراة مرسيليا الذي يحل ضيفاً لاحقاً على كليرمون فيران.

ومنذ عودة قطار الدوري مطلع العام الحالي بعد التوقف بسبب مونديال قطر، خسر سان جيرمان خارج ملعبه في 3 مباريات.

على ملعب "لويس الثاني" خاض فريق العاصمة المباراة في غياب هدافه كيليان مبابي، المبتعد عن الملاعب منذ 3 أسابيع، ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة عضلية، بالاضافة إلى قطب الدفاع الاسباني سيرخيو راموس "شارك في الشوط الثاني"، ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، فأشرك مدربه بعض العناصر الشابة ومنها الظهير الأيسر الشاداي بيتشيباو، ولاعب الوسط الواعد وارن زائير يامري "16 عاماً" وتيموثي بيمبيلي.

أطلق فريق الإمارة الرصاصة الأولى عندما استغل الروسي الكسندر جولوفين الارتباك أمام مرمى فريق العاصمة، ليفتتح التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط رافعاً رصيده الى 5 اهداف هذا الموسم.

ثم أضاف الفرنسي الدولي السابق وسام بن يدر الثاني بكرة زاحفة بعيداً عن متناول جانلويجي دوناروما (18).

وسنحت لموناكو فرص عدة للتسجيل إلا أنّ مهاجميه أضاعوها الواحدة تلو الأخرى، قبل ان يقلص سان جيرمان الفارق عبر زائير إيمري، الذي تابع كرة من مسافة قريبة داخل الشباك (39).

لكن دفاع سان جيرمان تراخى مجددا لتستقبل شباكه الهدف الثالث من توقيع بن يدر أيضاً (45+2).

ورفع بن يدر رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 14 ليتعادل مع مهاجم رينس بالوجان.

وبقيت الأفضلية لموناكو في الشوط الثاني، لكن النتيجة بقيت على ما عليها بفضل تدخلات دوناروما أكثر من مرة علماً بأن مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برانس انتهت بالتعادل 1-1.

وتنتظر سان جيرمان مواجهة مرتقبة ضد بايرن ميونيخ الاسبوع المقبل، لكن على الاقل سيلعب بتشكيلة أفضل سيعود إليها ميسي وفيراتي.