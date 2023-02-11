الأحد 12 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

موناكو يدفع بسان جيرمان إلى «المرحلة الصعبة»

موناكو يدفع بسان جيرمان إلى «المرحلة الصعبة»
11 فبراير 2023 23:15

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
البايرن ينذر سان جيرمان بالثلاثة
مواني.. «الساحر الفرنسي» يثري «البوندسليجا»

أمضى باريس سان جيرمان أسبوعاً سيئاً، فبعد خروجه من مسابقة كأس فرنسا بسقوطه أمام غريمه التقليدي مرسيليا 1-2 منتصف الأسبوع، خسر مجدداً أمام مضيفه موناكو 1-3 في الدوري المحلي، في آخر تجربة له قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ الالماني في ذهاب ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا الثلاثاء المقبل.
وقال قائده المدافع البرازيلي ماركينيوس: "نمر في فترة صعبة للغاية، وبالتالي يتعين علينا أن نتكلم مع بعضنا البعض، تحسين الأمور في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "لقد خرجنا من مسابقة الكأس لكننا لا نزال في صدارة الدوري ونلعب دوري أبطال أوروبا. يتعين علينا أن ننهض من هذه الكبوة باسرع وقت ممكن وتقديم عروض أفضل".
وبقي سان جيرمان في الصدارة برصيد 54 نقطة في حين صعد موناكو الى مركز الوصافة موقتا بفارق 7 نقاط بانتظار ما ستسفر عنه مباراة مرسيليا الذي يحل ضيفاً لاحقاً على كليرمون فيران.
ومنذ عودة قطار الدوري مطلع العام الحالي بعد التوقف بسبب مونديال قطر، خسر سان جيرمان خارج ملعبه في 3 مباريات.
على ملعب "لويس الثاني" خاض فريق العاصمة المباراة في غياب هدافه كيليان مبابي، المبتعد عن الملاعب منذ 3 أسابيع، ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة عضلية، بالاضافة إلى قطب الدفاع الاسباني سيرخيو راموس "شارك في الشوط الثاني"، ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، فأشرك مدربه بعض العناصر الشابة ومنها الظهير الأيسر الشاداي بيتشيباو، ولاعب الوسط الواعد وارن زائير يامري "16 عاماً" وتيموثي بيمبيلي.
أطلق فريق الإمارة الرصاصة الأولى عندما استغل الروسي الكسندر جولوفين الارتباك أمام مرمى فريق العاصمة، ليفتتح التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط رافعاً رصيده الى 5 اهداف هذا الموسم.
ثم أضاف الفرنسي الدولي السابق وسام بن يدر الثاني بكرة زاحفة بعيداً عن متناول جانلويجي دوناروما (18).
وسنحت لموناكو فرص عدة للتسجيل إلا أنّ مهاجميه أضاعوها الواحدة تلو الأخرى، قبل ان يقلص سان جيرمان الفارق عبر زائير إيمري، الذي تابع كرة من مسافة قريبة داخل الشباك (39).
لكن دفاع سان جيرمان تراخى مجددا لتستقبل شباكه الهدف الثالث من توقيع بن يدر أيضاً (45+2).
ورفع بن يدر رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 14 ليتعادل مع مهاجم رينس بالوجان.
وبقيت الأفضلية لموناكو في الشوط الثاني، لكن النتيجة بقيت على ما عليها بفضل تدخلات دوناروما أكثر من مرة علماً بأن مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برانس انتهت بالتعادل 1-1.
وتنتظر سان جيرمان مواجهة مرتقبة ضد بايرن ميونيخ الاسبوع المقبل، لكن على الاقل سيلعب بتشكيلة أفضل سيعود إليها ميسي وفيراتي.

ميسي
مبابي
سان جيرمان
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
دنيا
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
اليوم 15:21
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
دنيا
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
اليوم 15:07
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
الرياضي
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
اليوم 15:00
جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
دنيا
جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©