العين.. «زعيم الريمونتادا»



معتز الشامي (دبي)



قلب العين تأخره بهدفين أمام الجزيرة إلى الفوز بـ «ثلاثية»، في «ريمونتادا» مثيرة شهدتها قمة «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد هزاع بن زايد.

رفع «الزعيم» رصيده إلى «31 نقطة» في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد «فخر أبوظبي» عند «27 نقطة» في المركز السادس.

تقدم الجزيرة بهدفين أحرزهما برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 24، ليصل إلى هدفه الخامس في الدوري، منها هدفان في شباك العين، وعبدالله رمضان في الدقيقة 30، وهو هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم، والثاني أمام العين.

وقلص لابا كودجو الفارق، مسجلاً الهدف الأول للعين في الدقيقة 37، ليصل إلى هدفه العاشر أمام الجزيرة، خلال 8 مباريات، وأحرز سفيان رحيمي هدف التعادل في الدقيقة 70، إثر تسديدة زاحفة من داخل المنطقة، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل لابا هدفه الشخصي الثاني، والثالث للعين من ضربة جزاء.