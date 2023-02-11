فلامنجو يجرد الأهلي من «برونزية المونديال»

طنجة (أ ف ب)

انتزع فلامنجو البرازيلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي المصري 4-2 في طنجة السبت، ليخسر الأهلي البرونزية التي حققها في آخر نسختين.

وتقدم الأهلي 2-1 لكن طرد خالد عبدالفتاح بالبطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 69، كانت نقطة التحول لصالح الفريق البرازيلي الذي سجل في الدقائق العشرين الأخيرة 3 أهداف ليخرج فائزاً.

وكان فلامنجو الفائز بكأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية خسر بشكل مفاجىء أمام الهلال السعودي 2-3 في نصف النهائي.

افتتح فلامنجو التسجيل عبر جابريال باربوسا من ركلة جزاء (11)، لكن الأهلي رد بإدراك التعادل عبر عبد القادر (38).

وفي الشوط الثاني أهدر علي معلول ركلة جزاء لصالح الأهلي (58)، لكن عبد القادر منحه التقدم بعدها بدقيقتين.

ثم أكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد عبد الفتاح في الدقيقة 69، ليجهز عليه فلامنجو بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق العشرين الاخيرة بدأها بدرو بإدراك التعادل (77)، وأضاف باربوسا هدفه الثاني من ركلة جزاء ثانية (84)، ليحسم بدرو النتيجة نهائياً في صالح فريقه بتسجيله الهداف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي لاحقاً ريال مدريد والهلال السعودي في النهائي المقرر في الرباط.