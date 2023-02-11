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البلوشي يبدأ مشاركته في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بصربيا

البلوشي يبدأ مشاركته في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بصربيا
11 فبراير 2023 22:32

 
أبوظبي (وام)


يشارك بطلنا الشاب حمدان مروان البلوشي غداً، في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، التي تستضيفها صربيا حالياً، بمشاركة 520 لاعباً ولاعبة يمثلون 62 دولة.
وتُقام فعاليات البطولة على صالة «ستارك آرينا» في بلجراد، حتى 17 فبراير الحالي، وذلك في 6 أوزان على مستوى منافسات اللاعبات، و10 أوزان على مستوى منافسات اللاعبين. 

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كانت أبوظبي قد استضافت البطولة من قبل خلال يناير الماضي. ويخوض البلوشي منافسات البطولة ضمن فئة الشباب لوزن الذبابة «تحت 57 كجم».
وتُقام نهائيات البطولة يومي الخميس والجمعة المقبلين، على أن يقام يوم الخميس المقبل، على هامش البطولة، حفل تسليم جوائز الموسم الماضي، إلى الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الدولي. 

وتعقد يوم الجمعة المقبل اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويحضرها محمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة بالإمارات، ومحمد الحوسني عضو اللجنة.

الإمارات
محمد البلوشي
الفنون القتالية
صربيا
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