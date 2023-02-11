افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة الهدف للمكفوفين

عجمان (وام)



تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، افتتح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان رئيس مجلس أمناء هيئة عجمان للأعمال الخيرية منافسات بطولة غرب آسيا لكرة الهدف للمكفوفين، والتي تستمر إلى 16 فبراير الجاري، في المبنى الجديد لنادي عجمان لذوي الإعاقة، وتشارك فيها ثماني دول هي: الإمارات وقطر والسعودية وعُمان والأردن واليمن وسوريا.

جرت مراسم الافتتاح، في حفل بهيج بدأ بدخول علم الإمارات، وعلم غرب آسيا، وعلم البطولة، بعدها توالى دخول الوفود، وألقى اللاعب محمد غريب الحوسني من منتخب الإمارات لكرة الهدف قسم اللاعبين، وأعقبه قسم الحكام.

بعدها أعلن الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي انطلاق البطولة، وقام عبد الله سالم مطر الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة برفع علم البطولة، إيذاناً بانطلاقها بمصاحبة الموسيقى العسكرية من فرقة شرطة دبي.

ونقل الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، عقب إعلانه افتتاح البطولة رسمياً، إلى المشاركين، تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي راعي البطولة، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها نادي عجمان لذوي الإعاقة ومجلس إدارته للوصول بالبطولة إلى مستوى يليق بالحدث الكبير الذي يُقام للمرة الأولى في الدولة.

ورحب راعي الحفل بالفرق المشاركة في البطولة، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح، موضحاً أن الإمارات بشكل عام وعجمان بشكل خاص تسعى دائماً لتقديم أرقى نماذج رعاية أصحاب الهمم، وإعطائهم الفرصة كاملة لإثبات جدارتهم عبر التفوق والتميز في شتى المجالات، بما في ذلك المنافسات الرياضية، من خلال تقديم أفضل الخدمات الرياضية، وتوفير المنشآت المجهزة وتهيئة الظروف المواتية التي تسمح بإشراكهم في مختلف المنافسات، وتوفير كل ما يلزم لضمان تفوقهم الرياضي.

وأعرب أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة عن سعادته، بافتتاح أول بطولة دولية في لعبة كرة الهدف في عجمان، وفي الصرح الكبير نادي عجمان لذوي الإعاقة، معرباً عن فخره باستضافة الإمارات، ممثلة بعجمان لهذه البطولة الدولية المهمة التي ترفد مسيرة رياضة أصحاب الهمم في عجمان والإمارات ومنطقة غرب آسيا.

وتمنى للمشاركين طيب الإقامة في عجمان والنجاح في منافساتهم، متحلين بالروح الرياضية والأخلاق الحميدة، وتحقيق رسالة رياضة أصحاب الهمم.

من جانبه، رحب عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا بالفرق المشاركة، وأكد على استراتيجية الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا في رعاية وتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البارالمبية في المنطقة، والسعي نحو تمكين رياضيي المنطقة من ممارسة حقهم في التنافس الرياضي الشريف، وتوفير جو من اللقاءات الرياضية الأخوية، من خلال تفعيل الدور الفني الرياضي والتأهيلي عبر تنظيم البطولات الرياضية الدورية في مختلف الرياضات والألعاب، سواء على مستوى الأندية الرياضية أو المنتخبات الوطنية، وفي مختلف دول المنطقة.

وألقت أورورا زانولين رئيسة الاتحاد الدولي لكرة الهدف، كلمة في حفل الافتتاح، أعربت خلالها عن سرورها البالغ بافتتاح بطولة غرب آسيا لكرة الهدف 2023 في عجمان، متمنية أن تكون بداية طيبة لسلسلة من البطولات في المستقبل.

وقالت زانولين، إنه لتحد كبير تنظيم مثل هذا النوع من المنافسات الدولية، مشيرة إلى أن مسيرة الحركة البارالمبية تجسد أروع ما يمكن أن تقدمه الإنسانية، من أجل خلق مجتمع أكثر شمولية، ليكون أكثر تسامحاً.

وأوضحت زانولين أن الرياضة تتميز بالقدرة العالية على توحيد الناس في جميع أنحاء العالم وكرة الهدف ليست استثناء.

وشهدت منافسات اليوم الأول للبطولة ثلاث مباريات، حيث التقى فريق منتخب الإمارات بشقيقه المنتخب الكويتي، وأسفرت المباراة عن فوز المنتخب الإماراتي بـ 16 هدفا مقابل 11، فيما فاز في المباراة الثانية منتخب قطر على شقيقه العُماني بـ 12 هدفاً مقابل 2 أما المباراة الثالثة فقد التقي فيها منتخب الأردن المنتخب السعودي وأسفرت عن فوز الأردن بـ 13 هدفاً مقابل 7 أهداف.