الأحد 12 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

انطلاق بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين على صالة «الاتحاد أرينا»

انطلاق بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين على صالة «الاتحاد أرينا»
11 فبراير 2023 21:58

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
"الإمارات للفلك" يحدد غرة شهر شعبان
شاعر الأمثال كميدش بن نعمان في ذمة الله


انطلقت اليوم على صالة «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، فعاليات بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين التي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 دولة من فئات وأوزان مختلفة.
وشهد انطلاق فعاليات البطولة طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد، وفهد خلفان العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد، وياسر سالم عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وأشاد كارلوس رامجانالي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالرابطة العالمية لمنظمات الكيك بوكسينج، بالانطلاقة القوية لبطولة الكيك بوكسينج للمحترفين على صالة «الاتحاد أرينا» في أبوظبي.
وأكد رامجانالي، الذي يشغل أيضاً منصب مدير تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذه الانطلاقة القوية تعكس مستوى التطور الكبير الذي حققته اللعبة في الإمارات، ما يرسخ استدامة الرؤى المستقبلية لها.
وتفاعلت الجماهير الغفيرة مع الانطلاقة القوية للبطولة، التي تشهد مشاركة نخبة من محترفي العالم، بالتشجيع المتواصل للاعبين واللاعبات.

الإمارات
أبوظبي
الاتحاد أرينا
الكيك بوكسينج
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
دنيا
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
اليوم 15:21
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
دنيا
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
اليوم 15:07
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
الرياضي
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
اليوم 15:00
جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
دنيا
جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©