انطلاق بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين على صالة «الاتحاد أرينا»



أبوظبي (وام)



انطلقت اليوم على صالة «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، فعاليات بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين التي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 دولة من فئات وأوزان مختلفة.

وشهد انطلاق فعاليات البطولة طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد، وفهد خلفان العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد، وياسر سالم عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأشاد كارلوس رامجانالي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالرابطة العالمية لمنظمات الكيك بوكسينج، بالانطلاقة القوية لبطولة الكيك بوكسينج للمحترفين على صالة «الاتحاد أرينا» في أبوظبي.

وأكد رامجانالي، الذي يشغل أيضاً منصب مدير تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذه الانطلاقة القوية تعكس مستوى التطور الكبير الذي حققته اللعبة في الإمارات، ما يرسخ استدامة الرؤى المستقبلية لها.

وتفاعلت الجماهير الغفيرة مع الانطلاقة القوية للبطولة، التي تشهد مشاركة نخبة من محترفي العالم، بالتشجيع المتواصل للاعبين واللاعبات.