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«السماوي» يُحلق بدرع الطائرة

«السماوي» يُحلق بدرع الطائرة
11 فبراير 2023 21:56

 
معتصم عبدالله (دبي)

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حلق بني ياس بدرع دوري الرجال للكرة الطائرة لموسم 2022- 2023، بعدما كرر فوزه على شباب الأهلي 3-2، في إياب النهائي على صالة «السماوي»، بعد الفوز ذهاباً 3-2 أيضاً الأربعاء الماضي على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، ومن جهته، حسم العين مباراة المركز الثالث أمام الجزيرة 3-0.
وظفر «السماوي» باللقب الرابع في سجله، والأول منذ أربعة مواسم، بعد ألقابه في 2013- 2014، 2014- 2015، 2017- 2018 و2022- 2023.
وجاء التتويج المستحق لـ«السماوي» باللقب بعد «ريمونتادا» مثيرة في مواجهة الإياب، حيث تقدم شباب الأهلي في الشوطين الأول والثاني على التوالي «35- 33، 25- 20»، قبل أن يعود «السماوي»، وينجح في «قلب الطاولة» في الشوطين الثالث والرابع «25- 18، 25- 16»، ولجأ الفريقان إلى شوط خامس وحاسم انتهى بتفوق أصحاب الأرض 15-5.

الكرة الطائرة
بني ياس
شباب الأهلي
العين
الجزيرة
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