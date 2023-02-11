«السماوي» يُحلق بدرع الطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



حلق بني ياس بدرع دوري الرجال للكرة الطائرة لموسم 2022- 2023، بعدما كرر فوزه على شباب الأهلي 3-2، في إياب النهائي على صالة «السماوي»، بعد الفوز ذهاباً 3-2 أيضاً الأربعاء الماضي على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، ومن جهته، حسم العين مباراة المركز الثالث أمام الجزيرة 3-0.

وظفر «السماوي» باللقب الرابع في سجله، والأول منذ أربعة مواسم، بعد ألقابه في 2013- 2014، 2014- 2015، 2017- 2018 و2022- 2023.

وجاء التتويج المستحق لـ«السماوي» باللقب بعد «ريمونتادا» مثيرة في مواجهة الإياب، حيث تقدم شباب الأهلي في الشوطين الأول والثاني على التوالي «35- 33، 25- 20»، قبل أن يعود «السماوي»، وينجح في «قلب الطاولة» في الشوطين الثالث والرابع «25- 18، 25- 16»، ولجأ الفريقان إلى شوط خامس وحاسم انتهى بتفوق أصحاب الأرض 15-5.