البايرن ينذر سان جيرمان بالثلاثة

برلين (أ ف ب)

حقّق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه الثالث توالياً، للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد تغلبه على بوخوم 3-صفر على أرضه في المرحلة الـ 20 من الدوري الألماني لكرة القدم، وقبل أيام من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الثلاثاء.

على ملعب أليانز أرينا، حافظ بايرن على صدارة الترتيب، في ظل مطاردة مستمرة من أكثر من فريق وعلى رأسهم أونيون برلين وبرسيا دورتموند، وسجّل له كل من توماس مولر (41) والفرنسي كينجسلي كومان (64) وسيرج جنابري (74 من ركلة جزاء).

وعزّز بايرن رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب.

وافتقد بايرن النجاعة التهديفية في وقت مبكر ضد خصمه العنيد والذي يقدم مستويات واعدة منذ وصول المدرب توماس ليتش.

إلا أنّ أصحاب الأرض تمكنوا من انتزاع هدف التقدم قبل استراحة الشوطين، عن طريق المخضرم مولر عندما وصلت إليه الكرة إثر فشل مدافع الضيوف السويسري سيدي جانكو في تشتيت الكرة، ليسجّل هدفه الثاني في مباراتين (41).

وكاد ليون جوريتسكا أن يضاعف من تقدم بايرن قبل نهاية الشوط الأول، لكنّ رأسيته مرت بجانب المرمى.

ونجح كومان في مضاعفة النتيجة لبطل ألمانيا (64)، قبل أن يفوز جنابري بركلة جزاء انبرى إليها بنجاح (75) ليضمن فوز فريقه.

بايرن، الذي سقط في فخ التعادل 3 مرات بعد معاودة نشاط الدوري إثر التوقف بسبب كأس العالم، فاز في المباريات الثلاث الأخيرة قبيل رحلته المرتقبة إلى باريس ضمن الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

من جهته، حقّق بروسيا دورتموند فوزه السادس من ست مباريات بالعلامة الكاملة في عام 2023، بفوزه على مضيفه فيردير بريمن 2-صفر ليبقى على بعد ثلاث نقاط من بايرن المتصدر.

وارتقى الفريق «الأصفر والأسود» إلى المركز الثاني مؤقتًا برصيد 40 نقطة، بانتظار نتيجة يونيون برلين (39 نقطة) الذي يواجه لايبزج الرابع في وقت لاحق، إذ يطمح أونيون إلى العودة إلى مركز الوصافة وتقليص الفارق من جديد إلى نقطة واحدة مع العملاق البافاري.

وخسر دورتموند جهود المهاجم يوسف موكوكو بعد 26 دقيقة اثر تدخل قويّ عليه، ليخرج اللاعب الشاب ويدخل مكانه المهاجم العاجي سيباستيان هالر.

ومع بقاء النتيجة متعادلة سلبًا حتى الدقيقة 66، دفع مدرب دورتموند إدين ترزيتش بالشاب الأميركي جيو رينا والانجليزي بنوا-جيتينز في محاولة لتنشيط أداء فريقه، وتمكن النجم الإنجليزي الواعد من تسجيل هدف السبق بتسديدة صاروخية بعد دقيقة واحدة من دخوله (67).

واهدر لاعب الوسط يوليان براندت فرصة مضاعفة النتيجة بعد 10 دقائق، لكنه تمكن من التسجيل في المحاولة الثانية قبل ست دقائق من نهاية اللقاء ليضمن فوز فريقه (84).

وتسبّب مدافع شتوتجارت الفرنسي دان-أكسيل بركلتي جزاء في الشوط الأول، ليمنح فرايبورج الفرصة لتعويض تأخره والفوز 2-1 على أرضه، محققا فوزه الثاني في الدوري هذا العام.

وتقدم فرايبورج إلى المركز الرابع مؤقتًا برصيد 37 نقطة.

واستعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين وفاز على هوفنهايم 3-1 بفضل أهداف روبرت اندريخ (6) والفرنسي موسى ديابي (47) والتشيكي أدام هلوسيك (57).

واحرز لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي جاي-سانغ ثنائية (21 و52) وأضاف المهاجم النمساوي كريم أونيسيوو (24) هدفًا ليساعد ماينتس على الخروج بفوز صريح على حساب أوجسبورج 3-1.

وسجّل هدف الفريق الخاسر المهاجم البوسني أرميدين ديميروفيتش (28 من ركلة جزاء).