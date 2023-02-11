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أرسنال يتراجع وليستر يقسو على توتنهام

أرسنال يتراجع وليستر يقسو على توتنهام
11 فبراير 2023 21:23

لندن(د ب أ)

أهدر أرسنال فرصة جديدة لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع برينتفورد اليوم السبت في المرحلة الـ23 من المسابقة، والتي شهدت أيضاً تعادل تشيلسي مع مضيفه وستهام 1 / 1 وفوز ليستر سيتي على توتنهام 4 / 1. 

وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة، فاز فولهام على نوتينجهام فورست 2 / صفر، وتعادل كريستال بالاس مع برايتون 1 / 1 وخسر ساوثهامبتون أمام ضيفه وولفرهامبتون 1 / 2.
على استاد "الإمارات" بالعاصمة لندن، فشل أرسنال في استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام إيفرتون في المرحلة الماضية، وسقط الفريق في فخ التعادل مع برينتفورد 1 / 1، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة مقابل 34 نقطة لبرينتفورد، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة العاشرة على التوالي في المسابقة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم أحرز لياندرو تروسارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 66، وتعادل إيفان توني لبرينتفورد في الدقيقة 74. 

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ولقن ليستر سيتي ضيفه توتنهام درساً قاسياً، وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 / 1، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، وتجمد رصيد توتنهام عند 39 نقطة. 

وبادر توتنهام بهز الشباك عن طريق رودريجو بيتانكور في الدقيقة 14، ورد ليستر سيتي برباعية أحرزها نامبليس ميندي وجيمس ماديسون وكيليتشي إهياناتشو وهارفي بارنيس في الدقائق 23 و25 و45 و81 على الترتيب.

أرسنال
توتنهام
الدوري الإنجليزي
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